お金で幸せは買える? 脳科学がたどり着いた意外な答え
「お金は自分のために使った方が幸せになれる」。そう考える人は多いかもしれません。しかし脳科学の研究では、他人のためにお金を使ったときの方が、強い幸福感を得られる可能性があることが分かっています。
本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、寄付が脳にもたらす意外な効果について紹介します。
○「自分はすでに豊かである」と脳を錯覚させる、極めて利己的で合理的なシステム
私たちは普段、「自分が汗水垂らして稼いだお金は、自分のために使うのが一番幸せに決まっている」と無意識に信じています。
もちろんそれらも喜びをもたらしますが、実は脳科学の観点から見ると、それは「最も効率の良いお金の使い方」ではありません。人間の脳が最高レベルの幸福感と快感を覚えるのは、「自分のお金を他人のために手放した瞬間」なのです。
心理学や脳科学では、この現象を「ヘルパーズ･ハイ」と呼びます。他者に親切にしたり、寄付を行ったりした際、脳内に強烈な快楽物質が分泌され、多幸感に包まれるというメカニズムです。
一見すると、自分の資産が減る「寄付」という行為は自己犠牲のようですが、脳にとっては最も強烈な報酬を得るための極めて利己的で合理的なシステムなのです。
オレゴン大学の経済学者ウィリアム･ハーボー博士らは2007年に、この「寄付と脳の快楽」に関する画期的な研究を行いました。被験者に100ドルの口座を与え、そこから地元のフードバンクに寄付をする際の脳の動きをfMRIでスキャンしたのです。その結果、自分のお金を自発的に寄付した時、脳の報酬系である「線条体（快楽や報酬を感じる部位）」が、自分が美味しいものを食べたりお金をもらったりした時以上に激しく活性化することが実証されました。
なぜ脳は、お金を失うことに快感を覚えるのでしょうか。
それは「他者に分け与える余裕がある」という行動が、強烈な自己肯定感を生み出し、脳に「自分はすでに十分に豊かである」という強力なシグナルを送り込むからです。自分のためだけの消費では欠乏感は消えませんが、他者のためにお金を使うことで脳は「満たされた状態」へシフトします。
じゃあどうする?〜少額の寄付で他人のためにお金を使い脳を支配する〜
・月に1回、コンビニの募金箱などでワンコインの寄付
金額の大小は脳の快楽に関係ないため、ネットの少額寄付などを通じて「与える側」に回る習慣を作り、脳に満たされた感覚をインプットします。
・身近な同僚や友人に「ささやかなごちそう」をする
コーヒーをご馳走したり手土産を買ったりと、他者のための向社会的支出を意識して生活に組み込むことで、強烈な自己肯定感を生み出します。
○『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)
本書は、人気脳神経外科医である著者が、最新の脳科学の知見をもとに、私たちの脳がいかにしてお金の罠に陥るのかを解説する一冊です。浪費、投資、節約、依存といった日常のリアルな場面において、脳内でどのようなエラーが起きているのかを紐解き、自動的にお金が貯まる実践的なアプローチを提示します。
本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、寄付が脳にもたらす意外な効果について紹介します。
○「自分はすでに豊かである」と脳を錯覚させる、極めて利己的で合理的なシステム
もちろんそれらも喜びをもたらしますが、実は脳科学の観点から見ると、それは「最も効率の良いお金の使い方」ではありません。人間の脳が最高レベルの幸福感と快感を覚えるのは、「自分のお金を他人のために手放した瞬間」なのです。
心理学や脳科学では、この現象を「ヘルパーズ･ハイ」と呼びます。他者に親切にしたり、寄付を行ったりした際、脳内に強烈な快楽物質が分泌され、多幸感に包まれるというメカニズムです。
一見すると、自分の資産が減る「寄付」という行為は自己犠牲のようですが、脳にとっては最も強烈な報酬を得るための極めて利己的で合理的なシステムなのです。
オレゴン大学の経済学者ウィリアム･ハーボー博士らは2007年に、この「寄付と脳の快楽」に関する画期的な研究を行いました。被験者に100ドルの口座を与え、そこから地元のフードバンクに寄付をする際の脳の動きをfMRIでスキャンしたのです。その結果、自分のお金を自発的に寄付した時、脳の報酬系である「線条体（快楽や報酬を感じる部位）」が、自分が美味しいものを食べたりお金をもらったりした時以上に激しく活性化することが実証されました。
なぜ脳は、お金を失うことに快感を覚えるのでしょうか。
それは「他者に分け与える余裕がある」という行動が、強烈な自己肯定感を生み出し、脳に「自分はすでに十分に豊かである」という強力なシグナルを送り込むからです。自分のためだけの消費では欠乏感は消えませんが、他者のためにお金を使うことで脳は「満たされた状態」へシフトします。
じゃあどうする?〜少額の寄付で他人のためにお金を使い脳を支配する〜
・月に1回、コンビニの募金箱などでワンコインの寄付
金額の大小は脳の快楽に関係ないため、ネットの少額寄付などを通じて「与える側」に回る習慣を作り、脳に満たされた感覚をインプットします。
・身近な同僚や友人に「ささやかなごちそう」をする
コーヒーをご馳走したり手土産を買ったりと、他者のための向社会的支出を意識して生活に組み込むことで、強烈な自己肯定感を生み出します。
○『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)
本書は、人気脳神経外科医である著者が、最新の脳科学の知見をもとに、私たちの脳がいかにしてお金の罠に陥るのかを解説する一冊です。浪費、投資、節約、依存といった日常のリアルな場面において、脳内でどのようなエラーが起きているのかを紐解き、自動的にお金が貯まる実践的なアプローチを提示します。