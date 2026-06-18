元中日で米ナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」と正式発表された。

「２年くらいこんな大勢の人に囲まれることなかったのですごい緊張しています」と表情を緩ませた。

小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す巨人は、勝負の夏場以降を見据えて先発を厚くしたい狙いがあった。

そんな中で今季マイナーでの登板が続いていた小笠原の同行にＮＰＢ球団で最も早くから注目し、現地に足を運んで熱視線を送っていたのが巨人だった。中日時代の投手コーチの友利結氏（デニー友利氏）が国際スカウトで在籍し、中日時代の同僚で仲の良い守護神ライデル・マルティネスがいるのも大きなポイントだったようだ。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。