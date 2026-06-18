◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ウズベキスタン―コロンビア（１７日、メキシコシティー競技場）

初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンが、記念すべきＷ杯初得点をマークした。同１３位のコロンビアと対戦。１点を追う後半１５分、ＦＷショムロドフの右ボレーはＧＫにはじかれたが、こぼれ球に反応した２２歳のＭＦファイズラエフ（ともにバシャクシェヒル）が頭で詰めて同点。南米の強豪からゴールを奪った。

ウズベキスタンは長らくアジア予選などで日本と競い合ってきた中央アジアの雄。マンチェスターＣ（イングランド）で活躍する２２歳ＤＦフサノフら若手にタレントをそろえる。本大会を見据え、０６年ドイツＷ杯で優勝したイタリア代表の主将を務めたファビオ・カンナバロ氏が監督に就任し、さらなる堅守構築に努めている。

今大会はアジアの出場枠が前回の４・５から８・５と増え、最大となる９チームが本大会に臨んでいる。Ｗ杯の競技レベルの低下を危惧する声もあったが、１次リーグ初戦はウズベキスタン戦前まで、２勝４分け２敗と健闘している。

◆ウズベキスタン（初出場） ＦＩＦＡランク５０位。アジア杯最高成績は２０１１年の４位。２５年から元イタリア代表ＤＦのファビオ・カンナバロ監督が指揮。主な選手はＤＦフサノフ（マンチェスターＣ）。アジア予選は６勝３分け１敗で突破。首都タシケント。人口は約３５００万人。