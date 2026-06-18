女優の橋本マナミ(41)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ぱっつんヘア姿を公開した。



【写真】こんな幽霊なら出てほしい!?おかっぱヘアの橋本マナミ

橋本はこの日放送されたNHKのドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後10･00）の第8話にゲスト出演。「『呪われた店長 愛と涙のハヤシライス』乾一子役です」と説明。「おかっぱ頭で、お着物もとても素敵なので注目してね♪幽霊役です。幽霊役であんなこと、こんなことをして撮影しましたがどんな仕上がりになってるか!!楽しみです」とアピールした。



普段は基本的にはおでこを出すヘアスタイルだけに、レアなおかっぱ姿。和服の効果もあって日本人形のような雰囲気だった。



フォロワーは「え？マナミさん？見慣れない髪型ですね！」「黒髪おかっぱにイメチェンしたのかと思いました 意外と似合ってる！」「び、びっくりした。別人かと思った。」と驚き。「美しくて恐ろしかったです」「似合ってて衝撃です」「こんな幽霊なら大歓迎」とはかなげな美しさに賛辞を贈っていた。



（よろず～ニュース編集部）