すみれ、瞑想で自分と向き合う「本当に助かっています」 子育てで大事にしていること明かす
タレントのすみれ（35）が18日、都内で行われた産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に登壇。子育てについてのトークを展開した。
【全身ショット】大人の魅力あふれる笑顔を浮かべるすみれ
イベントでは、子育てするにあたり、母親自身のケアも大事だという話に。一児のママであるすみれは、「母親が自分のケアをしないと人をケアできない」とし、自分自身と向き合う取り組みとして瞑想していることを明かした。
妊娠前から瞑想していたそうで、「毎朝10分だけでも5分だけでも、寝る前でもいいし、できる時間だけ毎日しようとしていて、本当に助かっています」と語った。
イベントではほかに、同施設で提供される回復食の試食も行われた。
東京・有明で22日に開業する同施設は、都内初の専用施設型産後ケアホテルで、産後のために設計された空間と、ホテルクオリティのホスピタリティが融合した、回復のための第三の場所。栄養バランスのとれた食事やカウンセリングなど、専門スタッフが24時間体制でサポートする。
【全身ショット】大人の魅力あふれる笑顔を浮かべるすみれ
イベントでは、子育てするにあたり、母親自身のケアも大事だという話に。一児のママであるすみれは、「母親が自分のケアをしないと人をケアできない」とし、自分自身と向き合う取り組みとして瞑想していることを明かした。
イベントではほかに、同施設で提供される回復食の試食も行われた。
東京・有明で22日に開業する同施設は、都内初の専用施設型産後ケアホテルで、産後のために設計された空間と、ホテルクオリティのホスピタリティが融合した、回復のための第三の場所。栄養バランスのとれた食事やカウンセリングなど、専門スタッフが24時間体制でサポートする。