◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージL組第1節 イングランド4-2クロアチア(日本時間18日、ダラス・スタジアム)

イングランドは今大会初戦で強豪クロアチアと対戦。前半はハリー・ケイン選手が2ゴールを記録しますが、クロアチアにも2ゴール奪われる白熱の展開に。しかし後半にジュード・ベリンガム選手のゴールで勝ち越すと、試合終了間際にはもう1点追加し4-2で快勝しました。

イングランドは前半12分に早速PKを獲得すると、ケイン選手がキッカーを務めます。一度は前回大会ベスト16の日本戦でPKを何度もストップしたクロアチアのGKドミニク・リバコビッチ選手に止められますが、GKの足が先にゴールラインを離れたため、やり直しに。ケイン選手の二度目のキックはしっかりと決まり先制に成功します。

その後、イングランドはクロアチアに攻め上がられる場面が増え、前半36分に右から鋭いシュートを決められ同点。ただ前半42分には反撃し、コーナーキックから飛び込んできたケイン選手の強烈なヘディングシュートがネットに突き刺さり勝ち越します。ケイン選手はこのゴールでW杯通算10点目に到達。イングランドのレジェンドで名古屋グランパスでもプレーしたゲーリー・リネカー選手に並び同代表では1位タイとなりました。

しかし喜びもつかの間、前半アディショナルタイムには再び自陣ゴール前で相手の巧みな落としから同点ゴールを許し、2-2で前半を終えます。

互いに強力な攻撃力を発揮しあった前半でしたが、後半も先手をとったのはイングランドでした。2分にジュード・ベリンガム選手が右サイドをドリブル突破。相手DFを背負いながらも体の強さをみせ、そのままゴール左へ精度の高いシュートを放つと、ポストに当たってゴールネットを揺らしました。

勝ち越したイングランドはその後、後半40分に途中出場のマーカス・ラッシュフォード選手のゴールで追加点を奪うとそのままリードを守り切り勝利。両チームあわせて6発のゴールが生まれる白熱の一戦となりましたが、イングランドが勝ち点3を獲得しました。