フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。ワールドカップ観戦による睡眠不足を語った動画を投稿しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 W杯観戦による “時差ボケ” を流暢な英語で告白「ひたすら眠いです」 うっかりエピソードと抜群の語学力に絶賛の声





投稿では「ひたすら眠いです」と日本語で記したうえで、英語のトーク動画も公開。中川さんはピンクのトップス姿でカメラに向かい、「Is there any way to enjoy the World Cup in Japan without being jet lagged?（日本にいながらW杯を楽しんで時差ボケにならない方法はある？）」と視聴者に呼びかけました。









眠さのあまり「I was completely zoned out just now and almost brushed my teeth with hand cream instead of toothpaste.（いま完全にぼーっとしてて、あと歯磨き粉の代わりにハンドクリームで歯を磨くところでした）」とうっかりエピソードを明かし、“時差ボケ” 状態の睡眠不足ぶりを笑いを交えながら語りました。









また、試合をリアルタイムで観ない代わりに見逃し配信を活用しようと試みたものの、うまくいかなかった経験も吐露。「I accidentally saw the result on my Instagram first and lost my motivation to watch the whole game.（うっかり結果を先にインスタグラムで見ちゃって、試合をフルで見るモチベーションがなくなっちゃった）」と語り、ネタバレに悩むファンの共感を誘いました。









動画の最後には「So, any advice?（アドバイスありますか？）」とフォロワーに問いかけており、SNSなどによる「ネタバレ」を上手に回避しながら楽しむためのアドバイスを募っています。









この投稿に、「素晴らしいですね」「かわいい、英語がうまい」「凄い！ネイティブですね」「英語流暢すぎる…憧れます!!」「思わず結果を知ってしまって、あららということありますよね…」「頑張って計画を立ててリアルタイムで観ることですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】