洗濯＆乾燥機能で10万切りの価格はそのままに機能強化　ニトリのドラム式洗濯乾燥機が洗剤自動投入対応で発売

ニトリは、ドラム式洗濯乾燥機『ND100KL2』（標準洗濯容量10kg／標準乾燥容量5kg）を6月中旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始することを発表した。

【画像あり】コンパクトサイズもお値段も諦めない 商品特徴一覧

本商品は、10万円を切る価格とコンパクトサイズで人気を集めてきたニトリのドラム式洗濯乾燥機の新モデルにあたる。価格は据え置きで税込99,900円となる。

新たに搭載された「液体洗剤・柔軟剤自動投入機能」は、洗剤1,000ml、柔軟剤600mlの大容量タンクを備え、毎回の計量・投入の手間を省く。自動投入基準量は1ml単位で調整でき、タンク内の残量が少なくなるとランプが点滅して知らせる仕組みとなっている。

また、衣類の縮みやいたみが気になるときに使える「低温乾燥」コースを追加。約60℃の温風でじっくり乾燥することで、衣類をいためにくく仕上げる。さらに、これまでの左開きドアモデルに加え、要望の多かった右開きドアモデルも新たにラインアップに加わった。

本体サイズは幅600mm×高さ857mm×奥行595mmで、洗濯容量10kgながら従来の縦型洗濯機より小さいコンパクト設計を継続。約2kgの衣類を約60分で洗濯から乾燥まで完了する「特急洗乾コース」も搭載する。乾燥フィルターは毎回自動で洗浄されるため、取り外してのお手入れは不要となっている。

購入後は5年間の無料保証が付帯する。あわせて、ヒートポンプとヒーターのハイブリッド式を採用した『12kgヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1』も、6月1日から7月26日までの期間限定価格139,900円（通常149,900円）で販売中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）