百貨店『日本橋三越本店』は、あんこの魅力を届けるイベントを開催する。6月24日から始まるのは「夏のあんこ博覧会（R）」。いったいどんなものなのか。

あんこの博覧会はスイーツが多数登場 6月24日から6日間開催

夏のあんこ博覧会

日本橋三越本店の名物イベント「あんこ博覧会（R）」通称「あんぱく」が2026年6月24日（水）〜29日（月）の6日間、開催される。

夏の開催は3回目で、今回のテーマは「ナッツ（夏）」。ここでしか味わえない「ナッツ×あんこ」の限定スイーツのほか、あんこの可能性を追求した新感覚あんこスイーツ、老舗の伝統的なあんこ菓子、夏にぴったりのかき氷や和シェイクなど、あんこが主役の菓子が一堂に集結するという。早速詳しい内容を見ていこう。

まずはテーマになっている「ナッツ（夏）」のスイーツだ。各店が趣向を凝らしたスイーツになっている。

『どら焼き専門店 丹坊』［日本橋三越本店限定］木乃実 1個税込471円

福島県『どら焼き専門店 丹坊』の「木乃実」は、アーモンドプラリネ餡とナッツクリームに、アーモンドとオレンジピールを添えた一品。ナッツとどら焼きは相性がいいようだが、いったいどんな味だろうか。ナッツと柑橘の組み合わせにも期待したい。

『新宿中村屋本店 ボンナ』［日本橋三越本店限定］できたてサンド月餅（マカダミア・ココ）1個税込432円

『新宿中村屋本店 ボンナ』の「できたてサンド月餅（マカダミア・ココ）」は、実演販売でできたてが提供される。会場で焼き上げたサクサク食感のクッキーに、大粒のマカダミアナッツを加えた自家製つぶ餡をサンドした。餡には隠し味でホワイトチョコレートが使われており、まろやかで奥深い味が特長。外側にまとったココナッツも香りが良さそうだ。ぜひできたてを食べてみたい。

『寒天工房 讃岐屋』［日本橋三越本店限定］夏のピーナッツ餡あんみつ 税込1101円

『寒天工房 讃岐屋』の「夏のピーナッツ餡あんみつ」は、白餡にピーナッツペーストを練りこんだ特製の餡で作られる限定あんみつだ。塩味のきいた落花生と赤えんどう豆が程よいアクセントになっているという。暑い日につるっと食べたら涼しさを感じられそうだ。

『とも栄』葛たま ココナッツ杏仁 1個税込432円

滋賀県『とも栄』の「葛たま ココナッツ杏仁」は、葛でなめらかに練り上げたやわらかな口当たりの生地に、とろりとした白餡を包んだもの。白餡にはほんのりジャスミンを忍ばせ、ココナッツミルクと杏仁の香りがふわりと広がるという。見た目も杏仁豆腐のようでかわいらしい。

『ノワ・ドゥ・ブール』［日本橋三越本店限定］クレープ（あんバター） 税込1320円

『ノワ・ドゥ・ブール』の「クレープ（あんバター）」も、実演販売によるできたてが提供される。ラム酒と有塩バターを塗ったクレープ生地に、北海道十勝産小豆「夢むらさきつぶあん」とスライスしたバターを乗せて、食感のアクセントになるくるみを入れて巻き込むという。間違いのない王道の組み合わせだ。

そのほか、進化系あんこスイーツとして、たっぷり6種類のフルーツが入ったフルーツ大福、ハート型の久寿餅、チェダーチーズ入りのバタークリームをはさんだどら焼き、今回の「あんぱく」に合わせて新しくなったデザイン缶のあんバターのモナカなども販売。

京都府『祇をん ににぎ』［日本橋三越本店限定］夏のぽっちり 1個税込540円

『江戸久寿餅』ハート江戸久寿餅 プレミアムレモン 1箱税込1350円

京都府『京らく製あん所』バタどら虎嘯（こしょう） 1個税込411円

宮城県『メゾン シーラカンス/kazunori ikeda individuel』［日本橋三越本店限定］シーラカンス モナカ・シーラカンス ドラヤキセット日本橋三越本店限定缶 5個入（シーラカンス モナカ3個、シーラカンス ドラヤキ2個）

ひんやりあんこスイーツとしては、ナッツ×あんこのかき氷、あんこシェイク、あんこソーダなどが販売予定だ。ここでは紹介していないスイーツや、あんこを使用していないスイーツもあるため、ぜひ特設サイトでチェックしてほしい。

あんこを使用した絶品菓子を全国各地から集めた「あんこ博覧会」。あんこの新しい可能性を感じられるイベントになりそうだ。学校や仕事帰り、もしくは休日に、日本橋まで足を伸ばしてみるのはいかがだろう。

期間：2026年6月24日（水）〜6月29日（月）

時間：午前10時〜午後7時（最終日は午後6時に終了）

※イートインラストオーダーは各日終了30分前

場所：日本橋三越本店（東京都中央区）

【画像】ジュワッがりっ！ くるみ入りの焼き立てあんバタークレープが食べられる日本橋三越のイベント（9枚）