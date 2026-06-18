川崎麻世、妻とマルシェで大量の野菜を購入「野菜が切れると不安になる」

俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとマルシェで大量の野菜を購入し、手料理を振る舞ったことを報告した。

この日、川崎は「昨日の朝 妻と肉屋と大好きな豊洲エリアにある野菜とフルーツのマルシェに買い物に行って来ました」と報告し、花音さんとの2ショットを公開した。

続けて「家にはまだまだ野菜があるようですが野菜が切れると不安になる俺」と告白。花音さんから「なんでそんなに野菜が欲しいのか」と聞かれたそうで「『花音は家に肉があっても肉売り場で目を輝かせて肉を見てるでしょ？』と言うと納得してくれました」と、お茶目なやり取りを明かした。

また、購入品について「マッシュルーム2キロ 緑と黄色のトマトを2キロ ピーマンと桃です」と写真とともに紹介し「これだけ買ってもここではお買い得なんすよ〜」とコメント。帰宅後のランチは「妻は肉屋で買った牛レバーでレバニラ炒めを作って 俺は自分でアヒージョを作りました」とつづり「麻世風アヒージョ」のレシピも公開した。

最後に、完成した料理を前に「いや〜これはワインに合いますよ」と満足げに述べ「野菜好きの俺でした」とつづり、ブログを締めくくった。