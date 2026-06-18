危ない！ クサノフとTVクルーが激しい衝突！ 各国メディア報道「イエローカード...カメラを壊したせい？」【Ｗ杯】
各国メディアのＸで報じられた。
現地６月17日に北中米Ｗ杯のグループＥ第１節で、ウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦している。
注目の事象が起きたのは34分。タッチライン際でコロンビアのディアスとウズベキスタンのクサノフがボールを奪い合う。勢いあまってクサノフが、ピッチ外のTVクルーに激突してしまう。
ブラジルメディア『globo』は「カメラマンへのファウル！」と綴り、「このカメラマンは、試合の医療チームによる手当てを受けることになった」と綴る。
『ESPN』のメキシコ版は「クサノフとカメラマンの激しい衝突で、後者が最もひどい目に遭った」と発信した。
また『DAZN』のスペイン版は「イエローカード...カメラを壊したせい？」とジョーク交じりで投稿。クサノフはディアスへのファウルで警告を受けていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】痛がるカメラマン...クサノフの“場外タックル”がまさかの事態に
現地６月17日に北中米Ｗ杯のグループＥ第１節で、ウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦している。
注目の事象が起きたのは34分。タッチライン際でコロンビアのディアスとウズベキスタンのクサノフがボールを奪い合う。勢いあまってクサノフが、ピッチ外のTVクルーに激突してしまう。
ブラジルメディア『globo』は「カメラマンへのファウル！」と綴り、「このカメラマンは、試合の医療チームによる手当てを受けることになった」と綴る。
『ESPN』のメキシコ版は「クサノフとカメラマンの激しい衝突で、後者が最もひどい目に遭った」と発信した。
また『DAZN』のスペイン版は「イエローカード...カメラを壊したせい？」とジョーク交じりで投稿。クサノフはディアスへのファウルで警告を受けていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】痛がるカメラマン...クサノフの“場外タックル”がまさかの事態に