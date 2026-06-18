「えぇまじ!?」ワンオクTaka、友人・山本由伸とドジャース始球式！ 「運動神経ヤバい」「本当に本番に強い」
ロックバンド・ONE OK ROCKのTakaさんは6月17日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで始球式を行ったことを報告し、写真を公開しました。
【写真】ドジャー・スタジアムで始球式を行うワンオクTaka
ファンからは「えぇまじ!?」「すごい景色」「ナイスピッチング」「本当に本番に強いTaka!!」「運動神経ヤバい」「山本選手がめっちゃ嬉しそう」「感動しかない」「日本の誇りだよー」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ドジャー・スタジアムで始球式を行うワンオクTaka
「山本選手がめっちゃ嬉しそう」Takaさんは「まさか自分がDodger Stadiumで始球式をする日が来るとは」とつづり、10枚の写真を投稿。日本時間17日、ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対タンパベイ・レイズの始球式を務めました。キャッチャー役は、親交があるドジャース所属の山本由伸選手が担当。1枚目には、2人が仲良く密着する様子を載せました。また、ONE OK ROCKのメンバー・Toruさんの姿もあります。
ドジャース公式も投稿ドジャースの公式Instagramアカウントも同日、投稿を更新。Takaさんの始球式の様子を写真と動画で伝えています。また、Takaさんと山本選手について「ヨシノブと長年の友人であるタカ」と英語で紹介。今後の2人の交流も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)