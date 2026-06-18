すみれ「産後うつに近い状況だった」救われた義母・東尾理子の行動明かす 内田恭子も周囲のサポートの大切さ語る
タレントのすみれ（35）とフリーアナウンサーの内田恭子（50）が18日、都内で行われた産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に登壇。産後の女性のメンタルについてトークを展開した。
【写真】おいしそうに回復食を試食するすみれ
すみれは、同施設の産後ママ用ルームウエアを着用して登場した。体のラインを拾わないようなデザインとなっており、「おしゃれで素敵でシンメトリーの感じも、デザインとかかわいいです」とにっこり。
その後、産後に陥ったメンタルの不調についての話題に。一児のママであるすみれは「産後うつに近い状況だったりしたんですね。コロナ禍で、病院の診断を受けられなかったり、助けを求めていいのかなと。母として失格になるのかなと」と不安に感じた過去を明かした。また、ニュースに掲載された“太った”“ふっくら”という文字が目に入り、「“ふっくら”ってネガティブなのかなと思った時もありました」と語り、「体型が変わり、落ち込みました」と傷ついたことを告白した。
二児の母である内田は、現代を「いろんな情報に溢れている」とし、情報に飲まれて「自分って大丈夫？ちゃんとできてる？夜、赤ちゃんが泣いているところを見に行って、大丈夫？息してるかな？ってそこまで心配になっちゃってる時期がありました」と振り返った。そして、「パートナーや家族が、一言『大丈夫』とか『頑張ってるね』とか『何かできることある』っていう、その一言だけでもすごく救われると思うんです」と周囲のサポートの大切さを語った。
すみれも、周囲のサポートについて熱弁。パートナーがおにぎりを作ったり、友人や義母・東尾理子が食事を作ったりしたそうで、「当たり前じゃない。素敵な行動にすごい救われました」と振り返り、「みんなで協力していくのがいいんじゃないかなと思います」と笑顔で語った。
東京・有明で22日に開業する同施設は、都内初の専用施設型産後ケアホテルで、産後のために設計された空間と、ホテルクオリティのホスピタリティが融合した、回復のための第三の場所。栄養バランスのとれた食事やカウンセリングなど、専門スタッフが24時間体制でサポートする。
【写真】おいしそうに回復食を試食するすみれ
すみれは、同施設の産後ママ用ルームウエアを着用して登場した。体のラインを拾わないようなデザインとなっており、「おしゃれで素敵でシンメトリーの感じも、デザインとかかわいいです」とにっこり。
二児の母である内田は、現代を「いろんな情報に溢れている」とし、情報に飲まれて「自分って大丈夫？ちゃんとできてる？夜、赤ちゃんが泣いているところを見に行って、大丈夫？息してるかな？ってそこまで心配になっちゃってる時期がありました」と振り返った。そして、「パートナーや家族が、一言『大丈夫』とか『頑張ってるね』とか『何かできることある』っていう、その一言だけでもすごく救われると思うんです」と周囲のサポートの大切さを語った。
すみれも、周囲のサポートについて熱弁。パートナーがおにぎりを作ったり、友人や義母・東尾理子が食事を作ったりしたそうで、「当たり前じゃない。素敵な行動にすごい救われました」と振り返り、「みんなで協力していくのがいいんじゃないかなと思います」と笑顔で語った。
東京・有明で22日に開業する同施設は、都内初の専用施設型産後ケアホテルで、産後のために設計された空間と、ホテルクオリティのホスピタリティが融合した、回復のための第三の場所。栄養バランスのとれた食事やカウンセリングなど、専門スタッフが24時間体制でサポートする。