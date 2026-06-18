西武園ゆうえんちは今夏、新ファミリーエリア「わんぱく共和国」が7月17日に誕生する。

「わんぱく共和国」は、既存のファミリーエリア「レッツゴー！レオランド」、「夕陽の丘プレイランド」の中間に位置し、開放感ある空間で、子どもたちがおもいっきり体を動かして楽しめるアスレチックが勢ぞろいする。

色鮮やかな遊具には、迫力満点の3つの滑り台「ローラースライダー」、「チューブスライダー」、「フリーフォール」をはじめ、浮遊感を味わえる「トランポリン」、「ネットエリア」のほか、「V字渡り」、「もしもしチューブ」といった子どもたちの好奇心を刺激する体験要素が詰まっており、隅々まで遊び尽くすことができる。

また同エリアでは、水遊びスポット「噴水パレット」に加え、「ポールミスト」や「雲海ミスト」などの納涼コンテンツも充実しており、夏の暑さを凌ぎながら快適に過ごすことができる。

「レッツゴー！レオランド（颯爽と走り抜けるジェットコースター「アトムの月面旅行」や、回転型アトラクション「飛べ！ジャングルの勇者レオ」など、4つのライド・アトラクションを含む6つの体験が楽しめる）」、「夕陽の丘プレイランド（スイング系アトラクション「スイング・スイング」や、リズミカルな回転とバウンドを繰り返す「スプリング・ライド・タワー」、絵本の世界のようなジャングルを探検できる「ジャングル！ドライブ」など、3つのアトラクションを含む、5つの体験が楽しめる）」に続くファミリーエリアの導入によって、今まで以上に思いっきり遊び尽くせる西武園ゆうえんちへと進化していく。

［オープン日］7月17日（金）

西武園ゆうえんち＝https://www.seibuen-amusement-park.jp