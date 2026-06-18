第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいかぜの11症状（かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和）すべてに優れた効果を発揮する「ルルAプレミアム」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を8月31日に発売する。

「ルルAプレミアム」は、のどの痛み、発熱、鼻水、せき、たんなどのかぜの11症状に対応する総合かぜ薬。同製品では、子どもも使用できる（7歳以上）総合かぜ薬として、日本初の用量となるトラネキサム酸750mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mgを配合（成人１日量として）している。7歳から服用可能でありながら、つらいかぜの11症状すべてに優れた効果を発揮する処方設計としている。

「ルル」ブランドは、長年にわたり総合かぜ薬ブランドとして生活者に寄り添い、時代のニーズに応じて製品を展開してきた。「ルルAプレミアム」はこれまでの知見を活かし、かぜの11症状に対処する家族で備えやすい総合かぜ薬として提案する製品となっている。

「ルル」ブランド75周年という節目に発売する同製品を通じて、同社は今後も生活者一人ひとりの健康を支え、QOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

製品特長は、小児用法（7歳以上）の総合かぜ薬として日本初の用量となるトラネキサム酸750mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mgを配合（成人1日量として）し、つらいかぜの11症状すべてに対応する。7歳以上の子どもから大人まで服用可能で、家庭の常備薬に適した総合かぜ薬。苦みのない、小粒の糖衣錠（糖でコーティングした錠剤）。持ち歩きに便利で、外出時にも服用しやすいPTPシートタイプもラインアップしている（45錠）。

かぜには、発熱やのどの痛み、鼻水・鼻づまり、せき・たんなどさまざまな症状があるという。同社調査（2025年4月）によると、1年以内に引いたかぜの11症状いずれかの経験率は90％となり、生活者はさまざまなかぜ症状を経験していることが分かった。また、複数の症状が同時に現れることも多く、各症状のつらさの程度にも個人差があるという。このような背景を踏まえ、「ルルAプレミアム」の開発にあたってはつらいかぜの各症状への効き目を考慮し、7歳以上の総合かぜ薬として2種（トラネキサム酸750mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mg（成人1日量中））の成分を日本初の用量で配合した。子ども（7歳以上）から大人まで服用しやすい糖衣錠とすることで、起こりうるかぜの11症状に対処しやすい家庭の常備薬としての特長を兼ね備えた総合かぜ薬を目指した。

［小売価格］

30錠：1540円

60錠：2420円

90錠：3080円

45錠：2090円

（すべて税込）

［発売日］8月31日（月）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp