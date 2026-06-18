FRUITS ZIPPER 仲川瑠夏「推しメン（武将）を見つけてキュンキュンして！」映画『黒牢城』時代劇初心者でも楽しめる3つのポイント【仲川瑠夏インタビュー】
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FRUITS ZIPPERのメンバーとして活躍する“るなぴ”こと、仲川瑠夏さん。アイドルとして多忙な日々を送る一方で、幼い頃から父親に連れられて映画館に通い、今でも時間を見つけて映画を観るほどの映画好きという一面も持つ。
そんな仲川さんに、6月19日公開の映画『黒牢城』の魅力について話を聞いた。戦国時代を舞台にした時代劇でありながら、本格ミステリーとしても楽しめる本作。戦国時代を描く作品と聞くと「難しそう」と感じる人もいるかもしれないが、普段はあまり時代劇を観ないという仲川さんも「すごく面白かった」と大絶賛。推しメン（武将）を見つけて楽しむ方法から、本格ミステリーとしての面白さまで、その魅力をたっぷり語ってもらった。
〈映画『黒牢城』とは？〉
時は戦国時代。武将の荒木村重は、織田信長に反旗を翻して有岡城での籠城を決行した。ある冬の日、固く警護された部屋で少年が殺害されるという密室殺人事件が発生。その後も不可解な怪事件が相次ぐ。現場の検分や家臣たちへの聞き込みを経ても事件解明にたどり着けない村重が頼ったのは、地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・黒田官兵衛だった--。史実を背景に、本格的な謎解きを融合させた傑作ミステリー。
■FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が語る、『黒牢城』を楽しむ3つのポイントは？
--先ほど『黒牢城』がすごく面白かったと語ってくださった仲川さん。歴史や時代劇にくわしくない人でも『黒牢城』を面白く鑑賞するためのおすすめポイントを3つ教えてもらえませんか？
仲川：ちょっと難しそうな映画だなって思うなら、まず推しメンを見つける！ っていうのが1つ目。村重や官兵衛のほかにも強い武士たちがたくさん登場するので、推しメンを見つけてキュンキュンしながら観るのもいいなと。
2つ目は、気づいたらミステリーに夢中になっていること。推しメン目当てで観始めたとしても、事件が起こると「犯人は誰なんだろう？」って気になってしまう。どんどん謎を追いたくなって、最後まで一気に観られる作品だと思います。
3つ目は、とにかく今の時代では摂取できない別のパワーをもらえる作品だってこと。今って生きているだけでSNSなどから情報がいっぱい入ってくるじゃないですか。でも、この時代の人たちはどんな情報も人から伝えてもらうしか方法がなくて。それが羨ましかった。
■推しメンを見つけて、謎解きをしながら観て、非現実的な世界に連れ出してもらえる
--スマホもデジタルもない時代が羨ましかった？
仲川：もちろん戦さのある生活は大変だろうけど、1分1秒をスマホに奪われるんじゃなくて、必要なことを必要なだけしているような生き方がいいなって思ったし、そういう日常が美しいなと思いました。別世界に行ったような気分になれるので、非現実を味わいたい時にも楽しめそう。なので、まず推しメンを見つけて、謎解きをしながら観て、非現実的な世界に連れ出してもらえる…そんなふうに楽しむのも良さそうです。
--非現実的。デジタルネイティブ世代の仲川さんからしたら、今とはまったく違う生活環境が新鮮だったんですね。
仲川：今はどこへ行ってもAIが対応してくれたりして、人と関わることが減っていることに寂しさを感じるし、これからますます少なくなるのは悲しいなっていつも思うんです。だから、人と人が繋がっているからこそ成り立っていたこの時代の暮らしが、人間本来の生き方なんじゃないかって思うし、そういうところが羨ましいなって。
--人間だからこそ、話し合うし、探り合いもする。人とふれあって心を読み解くところに深みを感じる作品でしたね。仲川さんは人間らしさに魅力を感じたりして、人への興味が強いような気がします。
仲川：人に興味はあります。芸能のお仕事をするようになってから、いろんな人に出会うから。だからいつも、みんなと仲良くなりたいなって思うんです。基本的にはみんなやさしい人たちだと思うから、出会った人とはできる限り仲良くなりたいし、ずっとどこかで繋がっていたい。
今は偶然出会って仲良くなったり、あったかい友情を育んだり、そういうのが難しい時代だなって思うんです。でも、私は映画の世界を知っているから、いろんな作品で観る人間の温かみややさしさを見習って、世界中の人たちと平和に仲良く過ごしたい。いつもそんな気持ちで生きています。
--人を殺さずに生かすっていう主義の村重と通ずるところもありそうですね。
仲川：なので、村重はすごいなって思いました。この時代の人じゃないみたいだし、人より一歩先をいく人だったのかなって。村重が寅申（とらさる）っていう茶壷をすごく大事にしているシーンも可愛かった。妻の千代保（吉高由里子）の前で、手放すのを惜しむシーンとか、そんな自分を「笑ってくれ」って言うセリフもすごく良かったし、愛おしかった。ギャップ萌えでした（笑）。
--ちなみに、歴史好きの仲川さんが好きな武将はいますか？
仲川：いないかな!? 強くてかっこいいなって思う人はいるけど、好きにはなんない。でも、『黒牢城』の村重は好き！
取材・文＝吉田あき 撮影＝金澤正平
ヘアメイク＝GIGGLE
スタイリスト＝遠藤寛
シャツ／DAKS パールネックレス、シューズ／Isn’t She?
■映画『黒牢城』概要
原作：米澤穂信
監督・脚本：黒沢清
出演者：本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー ほか
公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/