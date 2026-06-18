レンタカーで旅行中、駐車場に停めていた車に“ドアパンチ”されたようです…。相手が分からない場合でも、借りた私が「修理費」を負担するのでしょうか？ 事故時の対応を確認

相手不明のドアパンチは自己負担になる？ 知っておくべき免責金額とNOC

旅行中にレンタカーを当て逃げされたり、犯人が分からないドアパンチの被害に遭ったりした場合、加害者を特定できないと相手に修理費を請求できません。その場合、借りた側が一定の費用を負担することがあります。

レンタカーの基本料金には、対人・対物・車両などの基本補償が含まれるのが一般的です。ただし、利用者が負担する「免責金額」と「NOC（ノンオペレーションチャージ）」という2つのお金は別に発生するケースがあります。

まず「免責金額」とは、損害が発生した際に利用者が自己負担しなければならないと決められている金額のことです。例えば5万円に設定されている場合、ドアパンチの修理代が20万円かかったケースでは、通常は免責金額である5万円は利用者が支払い、残りは補償の対象になります。

次に「NOC（ノンオペレーションチャージ）」とは、車が修理のために使えなくなった期間の営業補償料です。これは保険とは別で請求されます。車両の種類や状態、レンタカー会社によって異なりますが、一例として、車が自走して店舗に返還できる場合は2万円、自走できない場合は5万円ほどのNOCが発生することがあります。

なお、自走できない場合はNOCとは別途でレッカー代を請求されるケースもあります。このように、相手が分からないドアパンチであっても、数万円から十数万円という大きなお金を請求される可能性があるのです。



小さな傷でもその場で110番を！ 保険適用を左右する事故証明の落とし穴

「身に覚えのない小さな傷だから、返却時に言えばいいや」「相手が分からないから警察を呼んでも意味がない」と考えて放置するのはやめましょう。なぜなら、警察へ連絡して「事故証明」を発行してもらわなければ、レンタカーの保険や補償制度が適用できなくなる場合があるからです。

事故証明は交通事故が起きたことを公的に証明する書類であり、これがないと保険金や補償が適用されない場合があります。つまり、事故証明がないと保険や補償が使えず、結果として修理費を全額自己負担することになってしまう恐れがあります。

そのため、ドアパンチの被害に気づいた時点で速やかに110番通報をして警察を呼ぶようにしましょう。事故の状況を正確に伝えて物損事故として届け出を行い、必要な交通事故証明書を取得します。警察への届け出が終わったら、レンタカー会社へ連絡し、損傷の状態や警察への通報状況を報告します。

また、トラブル防止のために、スマートフォンなどで事故が発生した場所や損傷部分の写真を撮影し、しっかりと証拠を残しておくことも大切でしょう。



返却時のトラブルを防ぐ！ 貸出前の傷チェックと万が一に備える補償オプション

身に覚えのない傷による修理費負担を巡るトラブルを防ぐためには、レンタカーを借りる段階から適切な対策を講じておくことが大切です。貸出時には必ずスタッフと一緒に車の状態を確認し、元からある傷の点検表に漏れがないかチェックしておきましょう。

また、旅行中の安心を買うために、各レンタカー会社が用意している独自の補償オプションに加入することをおすすめします。例えば、免責金額の支払いが免除される「免責補償制度」や、提携先のロードサービスを無償で受けられるようになるパックが提供されているケースがあります。

また、レンタカー会社によっては、NOCの負担を補償する制度を用意している場合があります。こうした補償に加入していれば、事故やトラブルが発生した際の自己負担額を抑えられる可能性があります。



楽しいドライブ旅行をトラブルで台無しにしないために、事前のリスク管理と正しい初期対応を徹底しよう

旅行先でレンタカーに関するトラブルが発生すると、予定外の費用負担や手続きへの対応が必要になる場合があります。

特にドアパンチは、どれほど自分が慎重に運転していても、見えない場所やタイミングで被害に遭ってしまうリスクがあります。

万が一、車に傷がついているのを発見したときには、決して慌てず、また「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断をせずに、その場ですぐに警察とレンタカー会社へ連絡を入れるという初期対応を徹底しましょう。

公的な手続きを正しく行うことこそが、結果として自分自身の身とお金を守り、残りの旅行を安心して楽しむための最善の方法となります。



出典

自動車安全運転センター 各種証明書のご案内 交通事故に関する証明書 申請方法 交通事故が起きたときは

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー