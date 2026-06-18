教育方針に批判もあったが…精子提供で“未婚母”になった日本人タレント、5言語できる息子に再注目

韓国で活動するタレントの藤田小百合の息子、全（ゼン）君が、外国人の友達と自然に英語で会話する姿で視線を釘付けにした。

去る6月17日、YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」には、「男の子の育児の先輩と会う 母親同士の育児トークショーの現場」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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藤田は、「今日は全の親友ハリソンの家に遊びに行く」として、「あの家には息子が3人いる。全が3人いると思えば良い」と話して、笑いを誘った。

ハリソン君の家について、彼女は「外国映画に出てくる家のようだ」と、並外れた大きさと雰囲気に言及した。しかし、家のなかで子供たちが一斉に走り回り始めると、すぐに呆然とした表情を浮かべて、人々の笑いを誘った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」）1枚目：藤田小百合、3枚目：全君

一方で、全君は友達とすぐに打ち解けて、楽しい時間を過ごした。特に、ハリソン君と一緒に椅子とマットを運びながら、秘密基地を作り、英語で会話を続けて、目を引いた。

普段から全君は韓国語と日本語をはじめ、さまざまな言語に親しむ環境で成長し、5つの言語に堪能であると話題になった。

この日もやはり、外国人の友達とためらいなく英語を使用する姿で、並外れた言語センスを再度証明した。

なお、藤田小百合は、日本の精子バンクで提供を受けて未婚のまま妊娠し、2020年11月に息子全君を出産。当時、韓国では前例の少ない「選択的シングルマザー」という生き方を公表したことで、社会的に大きな議論と関心を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。