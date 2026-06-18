辻希美「当日はたぁくんと希空とlunchデート」家族との誕生日当日の様子公開「腕組みショット素敵」「理想の家族」
【モデルプレス＝2026/06/18】タレントの辻希美が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。誕生日当日の様子を公開し、話題となっている。
【写真】39歳5児のママタレ「ラブラブ」夫と密着ショット
辻は「実は…今日で39歳になりました」とつづり、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした2ショットを公開。ほかの投稿では「誕生日当日はたぁくんと希空とlunchデート」とコメントし、長女の希空（のあ）も一緒だったと報告。半袖の柄シャツに七分丈のパンツを合わせた夫で俳優の杉浦太陽と、ノースリーブのフリルトップスと薄いブルーのデニムを合わせた辻が腕を組む後ろ姿を披露している。
また「私の希望で…俺のフレンチ、イタリアン」とトマトやサーモンが美しく飾り付けられた皿の向こう側に写る、斜め前方を見る杉浦の姿も披露している。
この投稿には「旦那さんとの腕組みショット素敵」「ラブラブ」「理想の家族」「ご家族で素敵な誕生日デートですね」「幸せが伝わる」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、誕生日デートの様子を公開
辻は「実は…今日で39歳になりました」とつづり、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした2ショットを公開。ほかの投稿では「誕生日当日はたぁくんと希空とlunchデート」とコメントし、長女の希空（のあ）も一緒だったと報告。半袖の柄シャツに七分丈のパンツを合わせた夫で俳優の杉浦太陽と、ノースリーブのフリルトップスと薄いブルーのデニムを合わせた辻が腕を組む後ろ姿を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「旦那さんとの腕組みショット素敵」「ラブラブ」「理想の家族」「ご家族で素敵な誕生日デートですね」「幸せが伝わる」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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