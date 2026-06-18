SixTONES森本慎太郎、“妖精姿”を自画自賛「小さくなった自分って意外と可愛いんだなと」
【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が6月18日、都内で行われたレチスパアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。CMでの“妖精姿”を絶賛する場面があった。
【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿
ブランドのイメージカラーであるオレンジのスーツ姿で登場した森本。司会者から褒められると「高岸さんではないですよ！森本慎太郎ですよ」と話して笑いを誘った。
新CMでは小さな妖精に扮しているが、“小さくなること”については「僕、SixTONESというグループにいるんですけど、メンバー6人を比べると割とおっきい方の人間なので、小さくされることってないんですよ。逆にちょっと大きくなっちゃうことの方が多いんですけど」と説明。新CMの出来栄えを受け「小さくなった自分って意外と可愛いんだなと思って。慎太郎、ちっちゃいのもいけんだなって、そう思いましたね」と自画自賛していた。
撮影については「スタッフさんたちも笑ってくれたりだとか、撮影の僕の表情だったり声を聞いて『ここ、こういう風に変えてみましょう』とその場でいろんなものをご提案いただいて、共に作ってきた感じだったので、すごくみんなで楽しく作れましたね」と振り返り、手応えを口に。「まずはメンバーに感想を聞きたいなと思います」と目を輝かせた。
また、キャンペーンで当たる自身のチャームについては「バックとかにさりげなくくっつけていただければ、一緒に旅行気分味わえるのかなと思います」とコメント。実際に手に持ち「いいじゃないですか」と笑顔を浮かべると、「これ街中でつけてる人見かけたら、後ろからこそっと『レチスパしよ』って言っちゃおうかな」と楽しそうに話していた。
森本は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。（modelpress編集部）
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【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿
◆森本慎太郎、“妖精姿”を自画自賛
ブランドのイメージカラーであるオレンジのスーツ姿で登場した森本。司会者から褒められると「高岸さんではないですよ！森本慎太郎ですよ」と話して笑いを誘った。
撮影については「スタッフさんたちも笑ってくれたりだとか、撮影の僕の表情だったり声を聞いて『ここ、こういう風に変えてみましょう』とその場でいろんなものをご提案いただいて、共に作ってきた感じだったので、すごくみんなで楽しく作れましたね」と振り返り、手応えを口に。「まずはメンバーに感想を聞きたいなと思います」と目を輝かせた。
また、キャンペーンで当たる自身のチャームについては「バックとかにさりげなくくっつけていただければ、一緒に旅行気分味わえるのかなと思います」とコメント。実際に手に持ち「いいじゃないですか」と笑顔を浮かべると、「これ街中でつけてる人見かけたら、後ろからこそっと『レチスパしよ』って言っちゃおうかな」と楽しそうに話していた。
◆森本慎太郎、ブランドアンバサダー就任＆新CM決定
森本は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。（modelpress編集部）
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