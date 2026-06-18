SixTONES森本慎太郎、ヘアケアブランドアンバサダー就任 新CMで“妖精”に
【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が、ヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。あわせて、森本が出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。
【写真】SixTONESメンバーが妖精に変身
「レチスパクリームシャンプー」は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」にて、“泡だてない”クリームシャンプーという新しいカテゴリーの商品。この新しいヘアケア習慣をより多くの人に知ってもらうために、思わず⾒たくなるようなユーモアとインパクトのある楽しい世界観で、「レチスパクリームシャンプー」に興味を持ってもらうことを⽬指した。
その中で、森本の持つ明るさや親しみやすさ、ユーモアあふれる表現⼒、そして幅広い世代から愛されるキャラクターが、「レチスパ」が⽬指すコミュニケーションの世界観と⾼い親和性を持っていると考え、アンバサダーへの起⽤を決定。森本ならではの魅⼒を通じて、「レチスパクリームシャンプー」の新しさを多くの⽅に届け、新しいヘアケア体験との出会いを創出します。
今回公開する新CM「試してレチスパ」篇は、「レチスパって何︖」という多くの⽅が抱く疑問をテーマに、ヘアケアブランド「レチスパ」の魅⼒をより多くの人にわかりやすく伝える内容。CMは、店頭でレチスパクリームシャンプーを⼿に取ったものの、そのまま棚へ戻されてしまうシーンからスタート。そこへ森本扮する“レチスパの妖精”が登場し、棚へ戻されそうになる商品にしがみつきながら、「戻さないで︕」と呼びかけ、「これ、泡だてないクリームシャンプー」と商品の特⻑を紹介する。
レチスパの特⻑である“ぷっちぷちのレチノール”や、「レチノールでスパするレチスパクリームシャンプー」というメインコピーを通じて、レチスパならではの商品価値を分かりやすく表現。森本のコミカルな演技とともに、レチスパの魅⼒を楽しく知ることができるCMとなっている。（modelpress編集部）
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◆森本慎太郎、ブランドアンバサダー就任
「レチスパクリームシャンプー」は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに⽣まれたれヘアケアブランド「レチスパ」にて、“泡だてない”クリームシャンプーという新しいカテゴリーの商品。この新しいヘアケア習慣をより多くの人に知ってもらうために、思わず⾒たくなるようなユーモアとインパクトのある楽しい世界観で、「レチスパクリームシャンプー」に興味を持ってもらうことを⽬指した。
◆森本慎太郎、新CMで“妖精”に
今回公開する新CM「試してレチスパ」篇は、「レチスパって何︖」という多くの⽅が抱く疑問をテーマに、ヘアケアブランド「レチスパ」の魅⼒をより多くの人にわかりやすく伝える内容。CMは、店頭でレチスパクリームシャンプーを⼿に取ったものの、そのまま棚へ戻されてしまうシーンからスタート。そこへ森本扮する“レチスパの妖精”が登場し、棚へ戻されそうになる商品にしがみつきながら、「戻さないで︕」と呼びかけ、「これ、泡だてないクリームシャンプー」と商品の特⻑を紹介する。
レチスパの特⻑である“ぷっちぷちのレチノール”や、「レチノールでスパするレチスパクリームシャンプー」というメインコピーを通じて、レチスパならではの商品価値を分かりやすく表現。森本のコミカルな演技とともに、レチスパの魅⼒を楽しく知ることができるCMとなっている。（modelpress編集部）
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