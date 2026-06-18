「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」の全ラインナップ公開地下チンチロ、沼モチーフのグッズが登場
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」の全ラインナップを公開した。発売は7月7日を予定し、価格は1回777円。
本商品は「賭博破戒録カイジ」から地下チンチロリン編、パチンコ「沼」編をモチーフにしたグッズが当たるキャラクターくじ。
主人公の伊藤カイジのフィギュアをはじめ、各エピソードの名場面を印字したどんぶりやグラスや帝愛グループをモチーフとしたグッズがラインナップ。
「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」ラインナップ
A賞 カイジ-7億の男- MASTERLISE EXPIECE
・全1種
・サイズ：約15cm
B賞 ハンチョウの悪いな皆の衆どんぶり
・全1種
・サイズ：約15cm
C賞 キンキンに冷えてやがるっ・・・！グラス
・全1種
・サイズ：約17cm
D賞 来いよ一条っ・・！カレンダー
・全1種
・サイズ：約12cm
E賞 因果応報っ・・・！喰らえピンゾロ賽キーリング
・全1種
・サイズ：約1.5cm（サイコロ部分）
F賞 常勝っ・・・！わしのシゴロ賽キーリング
・全1種
・サイズ：約1.5cm（サイコロ部分）
G賞 即入社っ・・・！帝愛ピンバッヂ
・全1種
・サイズ：約1.5cm
H賞 帝愛コレクション～働きやすいアットホームな会社です～
・全4種（選べる）
・サイズ：ネックストラップ 約47cm、社員証カード 約8cm（2枚セット）、カードホルダー 約9cm、ステッカーアルバム A4
I賞 メモらなきゃ、誰かの養分・・・
・全5種（選べる）
・サイズ：三好のノート 約14cm、ペリカメモ 約10cm、ポップアップメモ 約9cm
J賞 貼り得・・貼り得・・・ステーショナリーアソート
・全5種（選べる）
・サイズ：ブックマーカー 約12cm、ステッカー 約6cm（4～5枚セット）、ポチ袋 約12cm
K賞 血沸き肉踊るラバーコレクション
・全7種（選べない）
・サイズ：ラバーストラップ 約7cm、ラバーマグネット 約7cm
ラストワン賞 沼 ～吸い込まれる、俺のペリカ・・・！～
・サイズ：約17cm
＼＼＼｜｜｜／／／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 17, 2026
全貌公開！
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なにやら商品ページでカウントダウンが・・・
4⃣8⃣0⃣時間後、大金をかけて”沼”で大勝負！
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一番くじ 鬮破滅録カイジ
くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！
7月7日より販売開始予定#カイジ pic.twitter.com/nueAvzRDWr
(C)福本伸行／講談社