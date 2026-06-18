【一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！】 店頭販売：7月7日より順次発売予定 オンライン販売：7月7日19時7分より販売開始予定 価格：1回777円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」の全ラインナップを公開した。発売は7月7日を予定し、価格は1回777円。

本商品は「賭博破戒録カイジ」から地下チンチロリン編、パチンコ「沼」編をモチーフにしたグッズが当たるキャラクターくじ。

主人公の伊藤カイジのフィギュアをはじめ、各エピソードの名場面を印字したどんぶりやグラスや帝愛グループをモチーフとしたグッズがラインナップ。

「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」ラインナップ

A賞 カイジ-7億の男- MASTERLISE EXPIECE

・全1種

・サイズ：約15cm

B賞 ハンチョウの悪いな皆の衆どんぶり

・全1種

・サイズ：約15cm

C賞 キンキンに冷えてやがるっ・・・！グラス

・全1種

・サイズ：約17cm

D賞 来いよ一条っ・・！カレンダー

・全1種

・サイズ：約12cm

E賞 因果応報っ・・・！喰らえピンゾロ賽キーリング

・全1種

・サイズ：約1.5cm（サイコロ部分）

F賞 常勝っ・・・！わしのシゴロ賽キーリング

・全1種

・サイズ：約1.5cm（サイコロ部分）

G賞 即入社っ・・・！帝愛ピンバッヂ

・全1種

・サイズ：約1.5cm

H賞 帝愛コレクション～働きやすいアットホームな会社です～

・全4種（選べる）

・サイズ：ネックストラップ 約47cm、社員証カード 約8cm（2枚セット）、カードホルダー 約9cm、ステッカーアルバム A4

I賞 メモらなきゃ、誰かの養分・・・

・全5種（選べる）

・サイズ：三好のノート 約14cm、ペリカメモ 約10cm、ポップアップメモ 約9cm

J賞 貼り得・・貼り得・・・ステーショナリーアソート

・全5種（選べる）

・サイズ：ブックマーカー 約12cm、ステッカー 約6cm（4～5枚セット）、ポチ袋 約12cm

K賞 血沸き肉踊るラバーコレクション

・全7種（選べない）

・サイズ：ラバーストラップ 約7cm、ラバーマグネット 約7cm

ラストワン賞 沼 ～吸い込まれる、俺のペリカ・・・！～

・サイズ：約17cm

(C)福本伸行／講談社