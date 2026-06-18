タカラトミーモール限定商品「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」が7月に予約開始アニメで活躍したグラビティカノンを装備
【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」を通販サイト「タカラトミーモール」にて7月に予約受付を開始する。
本商品はアニメ「ZOIDS-ゾイド-」に登場したグラビティカノンを装備したウルトラザウルスを「ADVANCED Zi（AZ）」シリーズで立体化したもの。ウルトラザウルス本体に超巨大な砲身とジェネレーターを装備した重厚な姿が再現されている。
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ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 18, 2026
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AZ-17DX ウルトラザウルス
グラビティカノン仕様
2026年7月予約開始
国内：タカラトミーモール限定商品
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