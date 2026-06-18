NHKの人気シリーズ「映像の世紀バタフライエフェクト」で2026年6月15日に放送された「宋美齢 3世紀を生きた"ドラゴン・レディ"」が、大きな反響を呼んでいる。中国やアメリカで撮影された貴重な資料映像を発掘して丹念に織り込んだこのドキュメンタリー作品は、45分に満たない短編ながら、日米中3国が複雑に交錯した戦争の裏面史を鋭く切り取ってみせた。

【全米を魅了】高級チャイナドレス姿の宋美齢

同番組の中でもひときわ印象的だったのは、日中戦争勃発後、アメリカを味方に引き入れて対日参戦を促すために訪米し、流暢な英語を駆使して訴えかけた蒋介石夫人・宋美齢の華々しい活躍ぶりだった。その輝かしい半生は、しかし、国共内戦で敗れた蒋介石・国民政府が台湾に撤退して以降、屈辱と挫折を重ねる"黒歴史"へと転じてしまう。

壮絶なコントラストをなす宋美齢の前半生の一端を、新書『宋美齢秘録』（譚ロ美著／ロは王偏に「路」）から抜粋・紹介する（前後編の前編）。

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黒いチャイナドレスで臨んだ米国議会演説

1943年2月18日──。

宋美齢は米国議会の上下両院で、それぞれ演説を行った。

彼女はロング丈の黒いチャイナドレスを身にまとい、飛行機をかたどったダイヤのブローチを胸につけて臨んだ。ブローチは、米国の援助で組織化された「フライング・タイガース」に感謝し、「私の空軍」であることを誇示するためのものだった。

上院議会では、かねて蒋介石と綿密に打ち合わせ、完璧な演説原稿を用意していたが、宋美齢は長文の原稿を見ることもなく、流暢な英語で流れるように演説した。

米国史上、議会で講演した外国人女性は、オランダのウィルヘルミナ女王に次いで、宋美齢が2人目であった。宋美齢の演説は、4大ラジオ局を通じて全米に生中継された。

次いで、下院議会に招かれた。議長から紹介を受けて壇上にあがると、「一言だけでよいから」と、なんの打ち合わせもないまま懇願された。彼女はこう切り出した。

〈大統領、米国下院議会の議員の皆さま、紳士淑女の皆さま：

皆さまが米国国民を代表して、この度、私に示してくださった熱烈で誠実な歓迎に対して、深く感謝の意を表します。本日は下院議会で皆さまにお話しすることになるとは知らず、ただ皆さまにご挨拶だけするものと思っておりました。［中略］

南部訛りの英語と米国人好みの冗談をまじえた"お姫様"

私は演説には不慣れで、名演説家でもありませんし、また演説する勇気もございません。でも、先日ハイドパークに滞在して、ルーズベルト大統領の書斎を拝見させていただきました。そこで見たものに、私は大いに励まされましたので、少しだけお話しさせていただきます。どうかあまり期待なさらないでね！〉（『中華民国重要史料初編──対米戦時期第三編、戦時外交〈一〉』）

宋美齢はそう軽口を叩きつつ、上院議会での大上段に構えた政治的な演説とはまるで異なる柔らかな口調で、ルーズベルト大統領が推敲を重ねた演説原稿の話を紹介してから、こう言った。

〈でも、昨日大統領に伺ったら、第六稿どころか、最も多い時には第十二稿まで修正したことがあるとおっしゃるのですよ！ 〉（同前）

演説の切り口のなんと鮮やかなことか。大統領の隠れた努力を取り上げて議員たちの興味を惹きつけ、さりげなく大統領を褒めたたえる。彼女の南部訛りの英語は、米国人に親しみを感じさせ、上流階級特有の優雅で上品な言い回しと表現が、聞くものに尊敬の念を抱かせる。米国人好みの冗談を交えて、リズミカルでテンポよく進められる話が、なんとも心地良い。

そしてなにより、彼女は中国のファーストレディであり、「神秘の国」からやってきた高貴な"お姫様"なのである。

演説を終えたとき、興奮した議員たちは総立ちになり、割れるような拍手が鳴りやまなかった。

■後編記事につづく：NYで5万人、ハリウッドで3万人…圧倒的な数の聴衆を集めた"ドラゴン・レディ"は全米を横断して「対中国支援」を訴え続けた

【プロフィール】

譚ロ美（たん・ろみ／ロは王偏に「路」）

作家。東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。同大訪問教授などを務めたのち、日中近現代史にまつわるノンフィクション作品を多数発表。米国在住。主な著書に『中国共産党を作った13人』『阿片の中国史』『帝都東京を中国革命で歩く』『中国「国恥地図」の謎を解く』など。小学館新書『宋美齢秘録 「ドラゴン･レディ」蒋介石夫人の栄光と挫折』が話題。