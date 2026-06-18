【漢字クイズ】「匡正」はなんて読む？読めそうで読めない難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「匡正」はなんて読む？ 人の名前に使われることが多い「匡」という漢字。 よく見かけるけれど読み方がわからない、という方も多いのでは？ そんな「匡」を使用した「匡正」は、なんと読むかわかりますか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「きょうせい」でした！ 匡正は、正しい状態に直すことを意味します。 「正」は字のとおり正しさを表しますが、「匡」も「歪んだものを正す」という意味を持つ漢字です。 日本史を扱った小説などを読んでいると、「匡輔（きょうほ）」や「匡弼（きょうひつ）」といった言葉が出てきます。どちらも相手の欠点を正し、補うことを意味する言葉です。 読み方とあわせて、意味も覚えておくと役立ちますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

・コトバンク

ライター Ray WEB編集部