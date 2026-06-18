近畿地方では、今日18日の午後は中国山地〜丹波高地周辺を中心に天気の急変に注意が必要です。明日19日をピークにかなり蒸し暑くなり、京都市で34℃、大阪市では32℃の予想です。今夜は近畿で今年初の熱帯夜となる所が出る可能性もあります。明日にかけて、熱中症に厳重に警戒してください。

今日18日午後は急な雨や雷雨に注意 日中30℃前後で蒸し暑い

今日18日の午後は、急な雨や雷雨に注意が必要です。

午前中は日差しの届いている所が多くなっていますが、午後は寒気を伴った気圧の谷が近づくため、中国山地〜丹波高地周辺を中心に雷雲が発達し、強い雨や激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲は上空の西よりの風にのって流される可能性があります。京都市や大津市など市街地でも、西の空が暗くなってきたら急な雨や雷雨に注意が必要です。

最高気温は30℃前後の所が多く、蒸し暑さが増すでしょう。また、今夜から明日19日の朝にかけては最低気温が25℃を下回らず、熱帯夜になる所が出る可能性があります。寝る前にも水分を摂り、閉め切った寝室などはエアコンを適切に使うなどして熱中症対策を心がけてください。

明日19日は京都34℃、大阪32℃で湿度も高い 熱中症に厳重警戒

明日19日は、梅雨前線が西(九州付近)から北上し、近畿には暖かく湿った空気が次第に流れ込む見込みです。上空の寒気が抜けるため、雷雲が発達することはなくなりますが、雲が広がりやすく、午後は山沿いを中心に雨の降る所があるでしょう。

最高気温は今日18日より高く、京都市で34℃、奈良市で33℃、大阪市や豊岡市(兵庫)、大津市(滋賀)で32℃の予想です。先月5月中旬にも京都市で34.0℃まで気温が上がりましたが、その時とは違って湿度が高く、体にこたえる暑さになりそうです。

明日19日にかけては、こまめに水分を摂り、風通しの良い服装を選ぶなど熱中症に厳重に警戒してください。

暑さピークは明日19日 その後は暑さ落ちつくが蒸し暑い日も

この先1週間の最高気温の予想を見ると、暑さのピークは明日19日となりそうです。20日(土)は、ほぼ一日を通して断続的に雨が降るため、25℃前後に落ちつくでしょう。ただ、ジメジメと不快な暑さとなる見込みです。21日(日)以降は28℃前後の所が多くなり、蒸し暑い日もあるでしょう。

熱中症など体調の管理に引き続き注意をしてください。