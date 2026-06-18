【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組はポルトガル（世界ランキング５位）とコンゴ民主共和国（同４６位）が引き分けた。

Ｌ組はイングランド（同４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に勝ち、ガーナ（同７３位）は試合終了間際の得点でパナマ（同３４位）に競り勝った。（世界ランキングは１１日時点）

イングランド４―２クロアチア

優勝候補の一角、イングランドが地力を発揮した。２―２で前半を折り返すと、後半開始早々にベリンガムが決めて勝ち越し。終了間際には途中出場のラッシュフォードが追加点を挙げた。クロアチアは前半、２度追いつく粘りを見せたが、後半はイングランドの堅守に阻まれた。

痛恨の３失点目

優勝候補のイングランドに、クロアチアが真っ向から渡り合った。前々回準優勝、前回３位に導いたモドリッチらの主力は年齢を重ね、先発の多くは世界的に知られていない選手たち。だが、前半は２度リードされても追いつくなど充実の試合内容で、Ｐ・スチッチは「結果には悔しさがあるが、Ｗ杯初戦でいい試合ができた。前向きに捉えていいし、誇りに思うべきだ」と語った。

クロアチア・ダリッチ監督「３失点目が本当に痛手だった。何とか試合の流れを引き戻そうと試みたが、うまくいかなかった」