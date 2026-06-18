名探偵役の似合う有名人というと、誰を思い浮かべますか。Z世代を対象としたアンケート調査の結果、人気お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さんが1位に選ばれました。



【調査結果】天才探偵役が似合う有名人1位は…

この調査は、バイドゥ株式会社が運営する顔文字キーボードアプリ「Simeji」のアプリ上で、全国のSimejiユーザーの男女5220人を対象に、2026年5月に行われました。



Z世代が選ぶ天才名探偵が似合う有名人ランキング

「“天才探偵役”が似合う有名人」について、まず16〜29歳の男女 691人に対して調査を行った結果、以下のようになりました。



◆第1位 津田篤宏（ダイアン）



バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」で披露した、コミカルで親しみやすい雰囲気がありながらも、予想外に鋭く真相へ迫っていく探偵役が評価され、トップに選ばれました。



「名探偵といえば津田さん」「テレビで見て本当に探偵みたいだった」「おもしろいのに、意外と鋭く真相を見抜きそう」などの声が寄せられ、従来のクールな探偵像とは少し異なる、バラエティ発ゆえの「令和らしさ」が大きく支持されました。



◆第2位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）



ドラマ『金田一少年の事件簿』で主演を務めた山田涼介さんが、2位に選ばれました。「『金田一少年の事件簿』の印象が強い」「ミステリアスな雰囲気が、探偵役にぴったり」「静かに真相を暴きそうな感じがする」といったコメントが集まりました。



クールで知的なイメージがあり、まさに「天才探偵」らしさが評価されているようです。



◆第3位 菅田将暉



ドラマ『ミステリと言う勿れ』で主役を演じた菅田将暉さんが、3位にランクインしました。『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』などで見せた独特な存在感のある演技が持ち味で、「クセのある天才探偵を演じそう」「頭の回転が速そう」「普通じゃない探偵役が似合いそう」といった声が寄せられました。ミステリアスで何を考えているか分からない雰囲気が、人気の要因のようです。



◆第4位 阿部寛



ドラマ『TRICK』や『新参者』シリーズに加え、『VIVANT』で見せた圧倒的な存在感と冷静沈着で鋭い推理を披露する一方で、どこかコミカルで愛嬌のある演技力もあり、「ベテラン名探偵」とイメージされているようです。



「冷静に事件を解決しそう」「重厚感があって説得力がある」「真顔で『犯人はお前だ！』と言ってそう」といったコメントが寄せられました。



◆第5位 福山雅治



ドラマ『ガリレオ』シリーズのイメージが強く、科学的・論理的な探偵役として支持を集めています。



「天才といえば福山さん」「冷静に謎を解きそう」「スマートに事件を解決してくれそう」といった声が寄せられました。



◆第6位 松丸亮吾



謎解きクリエイターがランクインしました。「本当に頭がいい」「リアルに推理して解決できそう」「謎解きが得意だから説得力がある」といった声が多く寄せられました。



◆第7位 佐野勇斗（M!LK）



親しみやすい雰囲気と、ビシッと決めてくれそうなギャップを持つ探偵としての魅力で、ランクインしました。「クールで探偵役が似合いそう」「普段とのギャップで鋭い推理をしそう」「どんな役でもこなせそう」といったコメントが寄せられました。



◆第8位 神木隆之介



ドラマ『探偵学園Q』で見せた頭脳派キャラクターの印象と、『SPEC』シリーズなどのミステリー・サスペンス作品で見せた知的な存在感から、「知的で落ち着いた雰囲気がある」「静かに真相を見抜きそう」「頭の回転が速そう」といった声が多く寄せられました。



◆第9位 中村倫也



ドラマ『美食探偵 明智五郎』の物腰柔らかながら、何を考えているか分からないミステリアスなイメージから、「探偵役が似合う」「ミステリアスで鋭そう」「変わり者の天才探偵っぽい」といった声が集まりました。



◆第10位 阿部亮平（Snow Man）



高学歴アイドルで知的なイメージから、「推理を組み立てるのが上手そう」「冷静に解決しそう」「知的なイメージが強い」といった声が寄せられました。



世代別で見る「“天才探偵役”が似合う有名人」の違い

ここまではZ世代の声を中心に取り上げましたが、他の世代の声も見てみましょう。



アルファ世代（16歳未満）の男女3620人への調査では、Z世代と同様、ダイアンの津田篤宏さんが1位にランクインしました。2位は阿部亮平（Snow Man）さん、3位は阿部寛さんが続きました。



世代的な特徴としては、10位に人気子役の永尾柚乃さんがランクインしたことです。「見た目は子ども、頭脳は大人」という“子ども探偵”を連想させる声が寄せられ、α世代を象徴する結果となりました。



また、30代の男女168人への調査では、山田涼介さんが1位、そして2位には堂本剛さんがランクインしました。これは新旧の『金田一少年の事件簿』で主演を務めた2人です。3位には小栗旬さん、4位には櫻井翔さんがランクインし、ドラマで探偵役を演じた人がランキングに反映しやすい傾向がうかがえます。



最後に、40代以上の男女741人を対象としたランキングでは、堂本剛さんが1位、田村正和さんが2位、菅田将暉さんが3位となりました。他にも6位に水谷豊さん、10位に松田優作さんがランクインするなど、懐かしい名作ドラマの影響も強く感じられるものとなっています。



【出典】

バイドゥ株式会社