ふぉ〜ゆ〜が涙した【嵐のラストライブ】胃カメラ検査で、辰巳の体内に異変！？
6月17日（水）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。
【動画】ふぉ〜ゆ〜が涙した【嵐のラストライブ】胃カメラ検査で、辰巳の体内に異変！？
＃3では、8月13日に初の日本武道館公演が決定したふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の健康診断に完全密着！ アラフォーアイドルの赤裸々な体事情が浮き彫りに！？
SNSでは「健康診断っておもろすぎる！」「辰巳くんの胃が…」「仲良しぶりが伝わる神回だった」などの声が飛び交った。
2026年5月31日。この日は、一時代を築き上げた大先輩・嵐のラストライブ！
東京ドームの周辺は、数万人のファンの熱気に包まれていた。
ロケバスに乗り込んだ4人は、シートに座るなり「いや〜くらいましたね！」と漏らす。
ラストライブを見届けた彼らの手には、嵐のペンライトが。
「泣きすぎて頭が痛い」と辰巳。福田も「叫びすぎましたね」とつぶやく。
彼らにとって、嵐はどんな存在なのか――。
「僕らは“嵐組”って呼ばれていたんですよ。嵐組と言われる所以は、高校時代。ジュニアの子たちは、高校時代が一番忙しいんです。“これからデビューに向かっていくぞ！”みたいな感じで。でも僕らは、普通の高校生活を過ごしていて……。ただ夏休みの時期だけ、嵐のツアーについていた。嵐（のライブ）にしか出ていない」（福田）。
その姿を見ていたファンが、いつしか彼らのことを「嵐組」と呼び始めたという。
「嵐がいなかったら、高校生で仕事がなくなってる」（辰巳）、「嵐がいなかったら、今のふぉ〜ゆ〜はなかった」（松崎）。
そんな嵐の最後のステージを見届けた今、彼らの胸にはさまざまな思いが交錯していた。
「何より一番感じたのは、5人が楽しそうに目を合わせたり、肩を組んだり、ハグしたり、ハイタッチしたり……そういう姿を見られることが、こんなにも尊くて、幸せな気持ちになれるグループってすごい。今まで嵐として出してきた曲は、これからも語り継がれていく。いつでも聴けるし、（ファンの人が）自分の子どもにも聴かせてあげられる。だから自分たちのファンには、そうやって聴けるものを残したいという思いが、かなり強くなった」（辰巳）。
「デビューしたい……」。そんな想いを再確認した4人だった。
8月13日、日本武道館のステージに立つふぉ〜ゆ〜。嵐のコンサートを観て感じたものを、自分たちのステージに注ぎ込みたい……。
「偉大な先輩方がたくさんいて、もらったものはあるけど、ふぉ〜ゆ〜らしくしかできないから。それをやるってことかな」（越岡）。
この日、夜の日本武道館を見つめながら、彼らは思いを一つにした。
武道館という大舞台を前に、メンバーが口を揃えて重要だと語ったのは「体調」だ。
「年齢的に、急に何かくる可能性はある」（辰巳）。
ということで……番組は4人の健康診断に密着することに！
この日、メンバーが向かったのは、東京・広尾にある「広尾クリニック」。
福田は検査着に着替えながら、「（健康診断のロケなんて）なかなかないというか、初めてなんじゃないですか？」と笑顔を見せる。
取材Dが「裸NG」を心配すると、「裸NGないっすね！ 結構えぐめの配信ドラマとかにも出たいんで、裸NGなんて言わないっすね！」と、野望を口にする辰巳(笑)。
健康診断は1年に1回受けているそうだが、次第にメンバーの表情に緊張が走る。
身体測定からスタートするが、メンバー全員、公式プロフィールとは違う結果に！？
今まで大きな病歴はないという4人だが、X線検査、血液検査、心電図検査などを行い、最後は、いよいよ胃カメラ検査。鎮静剤を使用して検査するが、メンバーが眠りに入る貴重な瞬間は……ぜひTVerで！
日頃から体を鍛え、健康には自信があると豪語していた辰巳だが、モニターに映し出された胃カメラの映像を見た医師は、
「えっ……？ ○○○○がいる……」。
辰巳の体内に異変か！？ この続きはTVerで。
次回は7月28日（火）深夜1時30分放送。ふぉ〜ゆ〜の飲み会に密着！
辰巳の急な誘いに乗ったTravis Japan松倉海斗が駆けつけ、グループの知られざる秘話が明かされる！
【動画】ふぉ〜ゆ〜が涙した【嵐のラストライブ】胃カメラ検査で、辰巳の体内に異変！？
＃3では、8月13日に初の日本武道館公演が決定したふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の健康診断に完全密着！ アラフォーアイドルの赤裸々な体事情が浮き彫りに！？
SNSでは「健康診断っておもろすぎる！」「辰巳くんの胃が…」「仲良しぶりが伝わる神回だった」などの声が飛び交った。
嵐のラストライブを観た彼らの想いとは？
2026年5月31日。この日は、一時代を築き上げた大先輩・嵐のラストライブ！
東京ドームの周辺は、数万人のファンの熱気に包まれていた。
ロケバスに乗り込んだ4人は、シートに座るなり「いや〜くらいましたね！」と漏らす。
ラストライブを見届けた彼らの手には、嵐のペンライトが。
「泣きすぎて頭が痛い」と辰巳。福田も「叫びすぎましたね」とつぶやく。
彼らにとって、嵐はどんな存在なのか――。
「僕らは“嵐組”って呼ばれていたんですよ。嵐組と言われる所以は、高校時代。ジュニアの子たちは、高校時代が一番忙しいんです。“これからデビューに向かっていくぞ！”みたいな感じで。でも僕らは、普通の高校生活を過ごしていて……。ただ夏休みの時期だけ、嵐のツアーについていた。嵐（のライブ）にしか出ていない」（福田）。
その姿を見ていたファンが、いつしか彼らのことを「嵐組」と呼び始めたという。
「嵐がいなかったら、高校生で仕事がなくなってる」（辰巳）、「嵐がいなかったら、今のふぉ〜ゆ〜はなかった」（松崎）。
そんな嵐の最後のステージを見届けた今、彼らの胸にはさまざまな思いが交錯していた。
「何より一番感じたのは、5人が楽しそうに目を合わせたり、肩を組んだり、ハグしたり、ハイタッチしたり……そういう姿を見られることが、こんなにも尊くて、幸せな気持ちになれるグループってすごい。今まで嵐として出してきた曲は、これからも語り継がれていく。いつでも聴けるし、（ファンの人が）自分の子どもにも聴かせてあげられる。だから自分たちのファンには、そうやって聴けるものを残したいという思いが、かなり強くなった」（辰巳）。
「デビューしたい……」。そんな想いを再確認した4人だった。
8月13日、日本武道館のステージに立つふぉ〜ゆ〜。嵐のコンサートを観て感じたものを、自分たちのステージに注ぎ込みたい……。
「偉大な先輩方がたくさんいて、もらったものはあるけど、ふぉ〜ゆ〜らしくしかできないから。それをやるってことかな」（越岡）。
この日、夜の日本武道館を見つめながら、彼らは思いを一つにした。
武道館という大舞台を前に、メンバーが口を揃えて重要だと語ったのは「体調」だ。
「年齢的に、急に何かくる可能性はある」（辰巳）。
ということで……番組は4人の健康診断に密着することに！
アラフォーアイドルの健康診断に密着！
この日、メンバーが向かったのは、東京・広尾にある「広尾クリニック」。
福田は検査着に着替えながら、「（健康診断のロケなんて）なかなかないというか、初めてなんじゃないですか？」と笑顔を見せる。
取材Dが「裸NG」を心配すると、「裸NGないっすね！ 結構えぐめの配信ドラマとかにも出たいんで、裸NGなんて言わないっすね！」と、野望を口にする辰巳(笑)。
健康診断は1年に1回受けているそうだが、次第にメンバーの表情に緊張が走る。
身体測定からスタートするが、メンバー全員、公式プロフィールとは違う結果に！？
今まで大きな病歴はないという4人だが、X線検査、血液検査、心電図検査などを行い、最後は、いよいよ胃カメラ検査。鎮静剤を使用して検査するが、メンバーが眠りに入る貴重な瞬間は……ぜひTVerで！
日頃から体を鍛え、健康には自信があると豪語していた辰巳だが、モニターに映し出された胃カメラの映像を見た医師は、
「えっ……？ ○○○○がいる……」。
辰巳の体内に異変か！？ この続きはTVerで。
次回は7月28日（火）深夜1時30分放送。ふぉ〜ゆ〜の飲み会に密着！
辰巳の急な誘いに乗ったTravis Japan松倉海斗が駆けつけ、グループの知られざる秘話が明かされる！