夏から秋にかけて、庭木や公園の樹木やその近くで、真っ白い綿毛のようなものが歩いているような小さく不思議な生き物を見かけることがあります。

【写真を見る】【ふわふわ綿毛がピョン！？】白いロウ物質をまとった不思議な生き物 外来種で「関東まで勢力拡大」2010年代半ば以降、西日本を中心に確認例が増加【チュウゴクアミガサハゴロモ】

フワフワしていて、何だろうと手を伸ばすとするりと指先から消えてしまう。

この生き物はいったい…！？



生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

その正体は！？

──綿毛かと思ったら、歩いている。この生き物の正体は？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「この写真の綿毛の正体はチュウゴクアミガサハゴロモという虫の幼虫ではないでしょうか」

──耳慣れない長い名前ですね。

（東洋産業 大野竜徳さん）

「この虫、実は近年、国内で分布を広げている外来種として一部では注目されています。



名前の通り、中国を原産とする虫であるとされ、その姿や模様がまるで編み笠のよう。

ハゴロモとは天女の羽衣のこと。



実際の由来は諸説ありますが、ハゴロモの仲間の美しい模様や形の成虫の翅、あるいは幼虫がまとう白いロウ状物質がこれを連想させたのかもしれません」

セミに似た顔つき？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「チュウゴクアミガサハゴロモはその名もハゴロモ科という分類ですが、少し広い仲間にはセミがいて、さらに上位の分類ではカメムシ目に属します。

確かに顔を見るとセミに少しよく似た顔つきで、ストローのような細長く鋭い口を持っています。

まさにカメムシの仲間、セミの親戚、といったかんじです」

白いロウ状物質は何のために？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「さて、この写真のチュウゴクアミガサハゴロモの幼虫は、体の後端から白いロウ状物質を伸ばしている、まさに特徴的な幼虫の姿です。

この虫は歩くだけではなく、近づくと突然ピョン！と跳ねて目の前から消えてしまうことがあります。

まさに飛び跳ねる綿毛、昆虫に興味のない人でも思わずなんだこれ？と足を止めてしまう不思議な生き物かもしれません」

──この白い綿毛にはどんな意味があるのでしょうか？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「幼虫の特徴である白い綿毛のようなものは、実は翅や毛ではなくロウ状の分泌物です。

孵化して間もなくの幼虫はもっとふわっとした綿毛のような見た目です。

この綿毛の詳しい役割は科学的にはまだ完全には解明されていませんが、天敵から身を守る、自らの排泄物が体に付着するのを防ぐ、雨や乾燥から体を守る、などの働きがあると考えられています。

まるで綿毛のその姿から、風に乗って飛ぶためでは？といわれることもありますが、現在のところ、そのための構造であることを示す証拠はありません」

歩くこともある でも、風に流されそう…

──歩くところを目撃したという人もいます。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「チュウゴクアミガサハゴロモの幼虫も、自らの脚力で歩き、なにかあればピョンっとジャンプして移動するのが基本です。

ただし体が軽いため、強風時にはその羽衣部分に風を受けて偶然風に流されることはあるでしょうね」

成虫はどんな姿に？

──幼虫は白い小さな花のようにも見えますが、成虫になるとどうなりますか。

（東洋産業 大野竜徳さん）

「幼虫は真っ白でもこもこした姿、成虫になるとよっぽどきれいな…、と思いきや成虫になると印象は大きく変わります。



体長はおよそ10～16mmくらい。全体的に茶褐色で、樹皮にとまると保護色となり、意外と目立ちません」

（東洋産業 大野竜徳さん

「べったり羽を広げたその姿から、小さな目立たないガと間違えられて相談をいただくこともあります。

（※大野さんは害虫駆除の専門家です）

幼虫の奇抜な姿を知っていると少し拍子抜けしますが、よく見ると繊細な編み笠模様、なかなか味わい深い昆虫です」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「また、日本にはもともと、そっくりなアミガサハゴロモがいます。実はチュウゴクアミガサハゴロモの幼虫が身につけている白いロウ状物質は、ハゴロモ科の仲間では珍しいものではありません。

日本にも昔からいるベッコウハゴロモやアオバハゴロモの幼虫も、同じような白いロウ物質をまといます。

チュウゴクアミガサハゴロモのモコモコは外来種だから特別なのではなく、ハゴロモの仲間が長い進化の中で身につけた共通の特徴です。

そう考えると、この不思議な姿も数千万年にわたる進化の結果なのかもしれません」

いつ日本で確認された？

──チュウゴクアミガサハゴロモはいつ日本で確認されたのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「チュウゴクアミガサハゴロモは日本では比較的新しい侵入昆虫で、2010年代半ば以降、西日本を中心に確認例が増加し、特に中国地方や四国地方で確認が相次ぎ、現在は関東地方まで分布を広げています」

──日本で初めて発見されてたった10年余り、何でこんなに広がったのでしょうか？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「チュウゴクアミガサハゴロモが目立つようになった背景には、私たちの経済活動、物流が関係していると考えられています。



もともとは中国にいたはずのチュウゴクアミガサハゴロモ、その卵は若い植物の茎などに産み付けられるとされており、園芸用や果樹用の苗木などに付着していたものが持ち込まれ、あちこちに広がった可能性があるようです。

彼らからしたら、知らない間に日本に連れてこられ、よくある外来種の広がり方のヒッチハイカーとして、ヒトやモノの移動とともにあちこちへ運ばれた可能性があると考えられています。

さらに、連れてこられた先の日本の気候や豊富な植物がこの虫に適していたことも、生息域拡大を後押ししたのでしょう。

近年になって急に増えたように感じるのは、気づくのが遅かったかもしれませんし、実際の分布拡大に加え、今回見せていただいた写真のようにスマートフォンやSNSの普及によって発見情報が共有されやすくなったことも影響しているのかもしれません。

とはいえ、外来種の拡散としては比較的速い部類に入るといえるでしょう」

生活への影響は？

──このチュウゴクアミガサハゴロモという外来種、特に私たちの生活に影響はないのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「答えは『あるかもしれません』です。チュウゴクアミガサハゴロモは植物の汁を吸って生活します。

いろいろな植物を利用できる、ということで、例えば果樹類であればイチジク、ブルーベリー、カキ、カンキツ類、ブドウ、リンゴ、ナシなど、樹木であればブナ科、ツバキ属、クワなど、その他道を覆うクズなどを餌として汁を吸うことができるようです。

果樹園にとっては少々厄介ですね。ストローのような口を乱暴に植物にブスリ、いかにも植物や果実が傷みそうです。

しかし、それよりも問題なのがこのチュウゴクアミガサハゴロモの『うんち』。

甘い植物の汁を大量に吸うため、甘露と呼ばれる糖分を含んだ液体状の排泄物を大量に出します。



このうんちで汚されて葉や枝がベタベタになると、そこに『すす病』の原因となるカビの一種が発生します。

すす病が発生すると葉が黒く覆われることで光合成が妨げられ、樹木の生育や果実品質に悪影響を及ぼすことがあります。



虫そのものが一つ一つの果実に悪さをするよりも、排泄物による二次被害で広範囲にダメージを与える可能性が懸念されているのです。

すでに韓国では果樹害虫として知られており、果樹園で問題となっているそうです。

一方で、世界的にはまだ研究例がそれほど多くなく、「セアカゴケグモ」や「アルゼンチンアリ」のような侵略的外来種、日本では特定外来種に位置づけられるような生き物にはなっていません。

まだまだ新参者、しかも人を噛んだり刺したりするような虫ではないため、生態や被害については未解明な部分も多く、『これからどのような害虫になるのか』を見守っている段階ともいえます」