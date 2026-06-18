＜総重量4．5kg＞もえあずVS元サッカー日本代表！スタジアムの人気グルメ爆食対決：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。
6月12日（金）に放送した「サッカー絶品スタグル4.5kg爆食！元日本代表柿谷VSもえあず」をプレイバック！
【動画】＜総重量4.5kg＞もえあずVS元サッカー日本代表！スタジアムの人気グルメ爆食対決
デカ盛りハンターに勝てば賞金10万円！
戦いの舞台は、サッカーの聖地・MUFGスタジアム（国立競技場）。Jリーグの人気スタジアムグルメ（通称・スタグル）を集めた総重量4.5kgの「夢のオールスタープレート」に挑む。
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗＆阿部浩之を、爆食女王・もえのあずきが迎え撃つ。
いよいよ対決スタート！
プレートには、Jリーグ各クラブで人気を集める絶品スタグルがずらり。鹿島アントラーズの「ハラミメシ」、柏レイソルの「レイソルカリー焼きそば」、ローストビーフ丼、SC相模原名物の「揚げじゃがバター」など、ボリューム満点の4品が並ぶ。
チームJリーグは、重量感のある「揚げじゃがバター」から攻略する作戦。LLサイズの男爵芋を丸ごと揚げた名物グルメを、一気に食べ進めていく。
一方のもえあずは、1日3,000食売れるという「ハラミメシ」をロックオン。甘辛く煮込んだ豚ハラミをご飯とともに豪快に頬張り、「これのために通いたいくらい美味しい」と絶賛する。
開始直後から両チームとも快調なペース。柿谷は1.5kgの「レイソルカリー焼きそば」を担当し、「麺ならずっといける」と食欲全開だ。
対するもえあずは、「ハラミメシ」を完食すると特大の「ローストビーフ丼」へ。開始15分で約1.5kgを平らげる圧巻の食べっぷりを見せ、爆食女王の実力を発揮する。
勝負はほぼ互角のまま中盤戦へ。
チームJリーグは柿谷が焼きそばで覚醒し、もえあずもローストビーフ丼を完食。両者一歩も譲らない接戦が続く。
残り10分、チームJリーグはもえあずに500gのリードを許す展開に。
それでも柿谷は得意の焼きそばで猛スパートをかけ、阿部も大量のご飯を次々と口へ運ぶ。怒涛の追い上げを見せ、差を縮めていく。
残り5分、今度はもえあずに試練が訪れる。
皿の上に最後まで残っていたのは、約300gの「揚げじゃがバター」1個。序盤に攻略しようとしたものの、その重量感から後回しにしていた難敵だ。
苦しそうな表情を浮かべながらも食べ進めると、残り21秒で一気に口へ運び、そのまま完食！
59分39秒で総重量4.5kgを食べ切り、チームJリーグの猛追を振り切った。
6月12日（金）に放送した「サッカー絶品スタグル4.5kg爆食！元日本代表柿谷VSもえあず」をプレイバック！
【動画】＜総重量4.5kg＞もえあずVS元サッカー日本代表！スタジアムの人気グルメ爆食対決
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戦いの舞台は、サッカーの聖地・MUFGスタジアム（国立競技場）。Jリーグの人気スタジアムグルメ（通称・スタグル）を集めた総重量4.5kgの「夢のオールスタープレート」に挑む。
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗＆阿部浩之を、爆食女王・もえのあずきが迎え撃つ。
いよいよ対決スタート！
プレートには、Jリーグ各クラブで人気を集める絶品スタグルがずらり。鹿島アントラーズの「ハラミメシ」、柏レイソルの「レイソルカリー焼きそば」、ローストビーフ丼、SC相模原名物の「揚げじゃがバター」など、ボリューム満点の4品が並ぶ。
チームJリーグは、重量感のある「揚げじゃがバター」から攻略する作戦。LLサイズの男爵芋を丸ごと揚げた名物グルメを、一気に食べ進めていく。
一方のもえあずは、1日3,000食売れるという「ハラミメシ」をロックオン。甘辛く煮込んだ豚ハラミをご飯とともに豪快に頬張り、「これのために通いたいくらい美味しい」と絶賛する。
開始直後から両チームとも快調なペース。柿谷は1.5kgの「レイソルカリー焼きそば」を担当し、「麺ならずっといける」と食欲全開だ。
対するもえあずは、「ハラミメシ」を完食すると特大の「ローストビーフ丼」へ。開始15分で約1.5kgを平らげる圧巻の食べっぷりを見せ、爆食女王の実力を発揮する。
勝負はほぼ互角のまま中盤戦へ。
チームJリーグは柿谷が焼きそばで覚醒し、もえあずもローストビーフ丼を完食。両者一歩も譲らない接戦が続く。
残り10分、チームJリーグはもえあずに500gのリードを許す展開に。
それでも柿谷は得意の焼きそばで猛スパートをかけ、阿部も大量のご飯を次々と口へ運ぶ。怒涛の追い上げを見せ、差を縮めていく。
残り5分、今度はもえあずに試練が訪れる。
皿の上に最後まで残っていたのは、約300gの「揚げじゃがバター」1個。序盤に攻略しようとしたものの、その重量感から後回しにしていた難敵だ。
苦しそうな表情を浮かべながらも食べ進めると、残り21秒で一気に口へ運び、そのまま完食！
59分39秒で総重量4.5kgを食べ切り、チームJリーグの猛追を振り切った。