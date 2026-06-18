山形県寒河江市の市街地でけさから、クマの目撃が相次いでいます。

市と警察は、緊急銃猟も視野に警戒を続けています。

【写真を見る】【現場動画】緊急銃猟も視野に入れて警戒 けさから寒河江市の市街地でクマの目撃相次ぐ 近くには高校やさくらんぼ畑 同一個体の可能性も（山形）

寒河江市や警察によりますと、きょう午前４時前、寒河江市でクマ１頭が目撃されました。

クマは体長およそ１メートルで、寒河江工業高校から東に１５０メートルほど離れた道路上を移動していたということです。

現場は、会社や商業施設が立ち並ぶ市街地です。

その後、クマは午前９時２０分ごろに龍泉寺の裏手のさくらんぼ畑でも目撃されていて、市と警察は同一個体の可能性が高いとみています。

その後、クマの行方は分かっておらず、痕跡なども確認されていません。

■緊急銃猟も視野に入れて警戒続く

市や警察は、付近の道路を交通規制するなど、緊急銃猟も視野に警戒を続けています。

県内では、市街地でのクマの目撃が相次いでいて、きのうは南陽市でクマ１頭が緊急銃猟で駆除されています。