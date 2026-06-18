国の家計調査で、山形市は１３品目で消費金額が全国１位となりました。

中華そばのほか、今回初めて学校給食が１位となりました。

【写真を見る】【家計調査】なぜ？「学校給食」が初の1位に 山形市13品目で消費金額1位 「中華そば」「さといも」など揺るがず

国の家計調査は全国およそ９０００世帯を対象に行われているもので、今回公表されたのは、２０２３年から２０２５年までの調査結果を平均したものです。

県内では山形市が調査対象となっています。県が結果をまとめたところ山形市は１３品目で全国１位の支出額になったことがわかりました。

去年公表された結果では１４品目が１位となっていて、「中華そば」、「さといも」、「こんにゃく」、「醤油」など９品目は今年も引き続き１位となっています。

県によりますと、「さといも」「こんにゃく」「醤油」は芋煮文化の影響で消費金額が上がっているとのことです。

■「学校給食」など初の１位 なぜ？

今回初めて１位となったのは「学校給食」「チョコレート菓子」「もやし」の３項目です。

このうち「学校給食」は１世帯あたりの子どもの人数が多いことや、山形市よりも前に学校給食無償化を実施した地域があったことから、相対的に山形市の順位が上がったとみられるということです。

一方、１７回連続での１位となった「上下水道料」は山形市の水道料が全国的に高いことに加え、１世帯あたりの人数が多く水道使用量も多くなったためと分析しています。