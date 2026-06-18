６月１８日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、訪日外国人客数に関するニュースについて意見を交わした。

竹田氏「たとえ人数が減ろうとも消費額が増えればそちらのほうがいい」

日本政府観光局が１７日に発表した５月の訪日外国人客数は、前年同月比３・６％減の３５５万９９００人となり、２か月連続で減少した。中国からの訪日客の大幅な減少が全体を押し下げた。

国・地域別では、中国が６０・４％減の３１万３０００人で、６か月連続のマイナスとなった。台湾有事を巡る高市首相の発言に端を発し、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響が続いている。

一方、１９の国・地域では５月として過去最高を記録した。国・地域別で最多の韓国は１５・２％増の９５万１３００人、台湾は１４・６％増の６１万６８００人だった。

寺島アナ「中国からの訪日客は大幅な減少が続いていて、」韓国・台湾からの訪日客は増えている。この状況は、竹田さんはどうお感じですか？」

竹田氏「もともと１割以上は中国人が占めていたわけですから、人数が減るのはべつに当然のことなんですけれども。ただ、中国人がいなくなって、よその国の人で埋められたというふうにも言われておりまして、金沢にこの前行ったら、そんな感じでしたよね。旅行業の人に色々聞いてみたら『たしかに中国人はあんまりいなくなった。その代わり白人とか黒人が増えた』っていうふうにおっしゃるんですよね。で、『単価は？』って聞くと『単価は上がっている』っていうんですよ」

寺島アナ「上がっている？」

竹田氏「中国人はかつてはよく『金払いが良い』とか『爆買い』みたいなのがありましたけど、爆買いは禁止法ができまして、要するに関税が高くなったので、あまり日本で爆買いするメリットが無くなって低調になってきたんですよ。で、そのあと中国人よりも多くお金を使う人っていうのがいるわけなんですよね。ヨーロッパの人とかオーストラリアの人はもっと使うらしくて。そこら辺が増えてくると人数は下がっても結局は消費額は増えるっていうことにもなるので、人数ばかりで一喜一憂するんじゃなくて、たとえ人数が減ろうとも消費額が増えればそちらのほうがいいですから。オーバーツーリズムを考えれば、いかに質の良い方に来ていただくかっていうことを考えれば(指標は)人数だけじゃないということで、これだけで良い悪いは言えないと思いますね」

寺島アナ「減ったから大変だ、っていうわけでもないですもんね、べつに」

竹田氏「そうなんです。『何も困ってない』って、結構みなさんおっしゃってましたよ」

寺島アナ「そうなんですね。むしろ増えちゃうとオーバーツーリズムになっちゃうわけですからね」

竹田氏「そうなんですよ。オーバーツーリズムになってしまうと、観光地の価値そのものが失われるという事態ですので。世界中で問題になっていますので、もっと日本もオーバーツーリズムというものに目を向けたらいいと思いますね」

寺島アナ「特に京都あたりは地元の方がバスを利用できなくて、二重価格をこれから設定していこうなんていう動きもありますもんね」

竹田氏「ありますよね。ですから、生活と観光収入とどっちが大切なのか。両立がなかなか難しいボリュームになってきちゃってますからね」