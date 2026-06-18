明日19日(金)以降は、本州付近に梅雨前線が停滞する日が多く、九州から東北で雨が降りやすいでしょう。気温は平年並みでも、蒸し暑い日が増えてきます。熱中症対策を心がけてください。

梅雨が本格化 北陸と東北も雨の季節へ

明日19日(金)以降は、九州から東北で曇りや雨の日が多いでしょう。北陸や東北は、平年より遅い梅雨入りとなりそうです。20日(土)は本州付近に前線がのび、22日(月)にかけて低気圧が日本海を進むため、雨の範囲が広がるでしょう。雨脚が強まる所もありそうです。23日(火)以降は前線が本州南岸付近に停滞し、太平洋側ほど雨が降りやすいでしょう。沖縄は晴れる日が続き、本格的な夏の到来となりそうです。





最高気温は、沖縄では30℃前後の日が多く、不快な蒸し暑さでしょう。九州から東海は曇りや雨でも27℃前後の日が多く、明日19日(金)は名古屋で33℃と真夏のような暑さになりそうです。関東や東北の太平洋側は平年より低い日もあり、日ごとの気温差にご注意ください。北海道は平年並みか高く、昼間は半袖で過ごせる日もあるでしょう。

雨でも気温高い 万全の熱中症対策を

26日(金)から7月1日(水)にかけても、九州から東北はすっきりしない天気が続くでしょう。日差しがあっても一時的で、東海などでは連日雨が降りそうです。台風が発生するなどした場合は、予報が大きく変わる可能性があるため、最新の予報を確認してください。北海道も雲が広がりやすく、雨の降る日があるでしょう。



最高気温は平年並みの日が多く、これまで以上に蒸し暑くなりそうです。大阪や名古屋では30℃以上の真夏日の日があり、日が差すと予想より高くなることもあるでしょう。こまめな水分補給や冷房の使用など、熱中症対策をしてお過ごしください。沖縄では朝晩も気温が下がりにくく、夜間の熱中症にも注意が必要です。