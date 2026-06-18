◆米大リーグ レッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は１７日（日本時間１８日）、敵地・レッドソックス戦に「３番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打２三振で、２試合連続無安打、打率は２割３分となった。

第１打席は８球粘って左飛、第２打席は外角のチェンジアップで遊ゴロ、第３打席はスライダー、第４打席はシンカーと、共に低めのコースを強振も空振り三振となった。公式戦７４試合目で９６三振を記録。ア・リーグではエンゼルスのネトに続く２位で、１６２試合換算では２１０三振と”らしくない”量産ペースだ。

巨人での昨年の三振率が１１％の岡本からすれば、三振のペースは予想を上回る。シュナイダー監督は「確かに（ここまで）増えるとは思わなかったが」としつつ、「過去数年は慣れ親しんだ投手と対戦していたはず。今年は全く状況は違うんだ。やや波があるけれど、彼はメジャーの投手に適応している。ホームラン（１５本）など打撃成績（４２打点）は好ましいし、目が慣れてくれば、空振りや三振率は徐々に減っていくと思います」と、心配していない。

「我々は、空振りを奨励している訳ではないが、有利なカウントでは恐れずに積極的に振って欲しい。出来るかぎりボールをフェアゾーンに打ち、カウントが追い込まれたら、しっかりゾーンをコントロールするだけ。彼には、そのままでいて欲しい。これは、適応期間に起きる自然なこと。シーズンが進むにつれて落ちつてくるはず」と長い目でみている。

出塁率と長打率を足した打撃指標であるＯＰＳ重視のメジャーでは、スラッガーの三振数はさほど問題にされない野球観の違いもある。大リーグトップの２５本塁打を放っているフィリーズのシュワバーは１１０三振しているが、屈指の強打者であることは間違いない。

岡本は８回に高く弾んだ難しいゴロを軽快に捌くなど、守備ではチーム３度目の完封勝ちに貢献。同カード最終戦は、今季８勝１敗、防御率３・０３と好調の右腕グレーが先発する。左翼グリーンモンスターへの１６号に期待がかかる。