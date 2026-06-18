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朝日放送テレビ2026年度入社の新人アナウンサー、枝廣二葉（えだひろ ふたば）と瀧口美咲（たきぐち みさき）の2名が、本日6月17日（水）放送のラジオ「ABCニュース」にて、“初鳴き（※）”を果たした。

※初鳴き：アナウンサーとして初めて１人立ちしてマイクに向かい、電波に声をのせること

枝廣アナと瀧口アナは、初鳴きの前日となる6月16日（火）、ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」に生出演。枝廣アナは“アツアツ食リポ”に、瀧口アナは“激ムズ早口言葉”にそれぞれ挑戦し、緊張をはねのけ成功。

17日のラジオ「ABCニュース」では初鳴きを披露し、緊張感に包まれながらも、堂々とした声を届けた。初鳴きを終えた直後には、ABCラジオ「ウラのウラまで浦川です」にも生出演。先輩アナウンサーからの温かい（!?）洗礼を受けながら、新人らしいフレッシュなトークで盛り上げた。

初鳴きを経てアナウンサーとしての第一歩を力強く踏み出した枝廣アナと瀧口アナ。今後の活躍に、ぜひご期待を。

■ラジオ「ABCニュース」での初鳴き後に直撃！

ABCテレビ「おはよう朝日です」の生出演、ラジオ「ABCニュース」での初鳴き、ABCラジオ「ウラのウラまで浦川です」の生出演を終えた後の心境や今後の抱負などを明かした。

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Q: 「おはよう朝日です」で地上波デビューを果たした心境をお願いします。

【枝廣アナ】

初めてのテレビ出演で緊張していましたが、いざ始まってみるとその緊張を忘れるほど楽しかったです。これまでの人生で経験したことがないほど濃密で、楽しい時間を過ごすことができました。

【瀧口アナ】

息をするのを忘れてしまうほど緊張していましたが、周りの先輩方や出演者の皆さんがあたたかく盛り上げてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。



Q： ラジオ「ABCニュース」での初鳴きはいかがでしたか？

【枝廣アナ】

実際にラジオブースに入りマイクの前に立つと、「自分の声だけでニュースを届ける」ということの重みが一気に押し寄せてきて、とても緊張しました。

ただ、最後は「瀧口アナと一緒に1か月間全力で練習してきたのだから、すべてをぶつけるしかない！」と自分を信じ読み上げる事ができました。

【瀧口アナ】

1本目のニュースは声も震えていましたし、ページをめくる指先もずっと震えていました。しかし、2本目からは少しずつ落ち着きを取り戻し、「聴いてくださる方にしっかり伝えよう！」とニュースの内容に集中することができました。

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Q： 初鳴きに続き、浦川アナのラジオ番組「ウラのウラまで浦川です」に生出演されました。出演を終えた今の心境を教えてください。

【枝廣アナ】

まさに洗礼を受けたような感覚です。我々が出演したのはオープニングの限られた時間でしたが、浦川さんが絶妙なフォローと鋭いツッコミをくださり、プロの技を肌で学ぶ貴重な時間になりました。

【瀧口アナ】

出演者の皆さんが長年築き上げられたチームワークと信頼関係にただただ圧倒されるばかりでした。「ウラのウラまで浦川です」で定番となっている流れがあるのですが、それを初めて目の前で聴くことができ、胸が熱くなりました。

Q： 今後の抱負をお願いします！

【枝廣アナ】

初鳴きを終えて「アナウンサーとしてのスタートラインに立てたのだ」と、まずはホッとしています。これからも一歩ずつ地道な努力を積み重ね、皆様に信頼していただけるアナウンサーになれるよう、日々精進してまいります。

【瀧口アナ】

「間違えたら怖い」という不安に負けず、観てくださる方々のことを第一に考え、わかりやすく伝える努力を続けてまいります。信頼していただけるアナウンサーになれるよう、これからも一歩一歩練習を積み重ねていきます。

■枝廣二葉（えだひろ ふたば）

生年月日： 2003年1月17日

出身地： 東京都

趣味： ラーメン巡り、キャッチボール、ゴルフ打ちっ放し、サイクリング、サウナ、カラオケ

特技： 剣道、阿波踊り、細かすぎて伝わらないモノマネ

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■瀧口美咲（たきぐち みさき）

生年月日： 2003年4月2日

出身地： 山梨県甲府市

趣味： 野球観戦、カラオケ、散歩、RPGをプレイすること、1人〇〇、歴史スポット・博物館巡り

特技： ギターの弾き語り、着物の着付け、モノマネ

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