「一緒にセミナーを受けましょ！」感覚ズレまくり義母と絶縁…しかし新たな被害者が？【じゃがいもすりおろし義母 Vol.8】
■これまでのあらすじ
義母が何を信じるかは自由だが、それを押し付けられたくないと妻は思っていた。そんな妻の思いに夫がようやく重い腰を上げ、義母に干渉しないでほしいと電話をかける。しかし、「今から行く」と義母が家まで乗り込んできて!?
義母が何を信じるかは自由だが、それを押し付けられたくないと妻は思っていた。そんな妻の思いに夫がようやく重い腰を上げ、義母に干渉しないでほしいと電話をかける。しかし、「今から行く」と義母が家まで乗り込んできて!?
家まで乗り込んできたと思ったら、「ちゃんと知ってほしいの」とセミナーの勧誘を始めたお義母さん…。
ちがーう、そうじゃない！
私は自分たちで考えて選んだ育児をしていきたいだけ。たとえ善意なのだとしても、根拠のない謎ルールを押し付けられたくないはないんです。
話し合いもできないなんて…、どうしてお義母さんはここまで盲信してしまうのか。
申し訳ないけれど、ブロックさせてもらいます。
それからは夫がしっかり間に入るようになり、干渉されることのない穏やかな日々が続いていたのですが、兄嫁からのメッセージを見て…嫌な予感がしました。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部
(ウーマンエキサイト編集部)