■これまでのあらすじ

義母が何を信じるかは自由だが、それを押し付けられたくないと妻は思っていた。そんな妻の思いに夫がようやく重い腰を上げ、義母に干渉しないでほしいと電話をかける。しかし、「今から行く」と義母が家まで乗り込んできて!?



家まで乗り込んできたと思ったら、「ちゃんと知ってほしいの」とセミナーの勧誘を始めたお義母さん…。ちがーう、そうじゃない！私は自分たちで考えて選んだ育児をしていきたいだけ。たとえ善意なのだとしても、根拠のない謎ルールを押し付けられたくないはないんです。

私が毅然と突っぱねると、お義母さんは「今のやり方の方がよっぽど体に悪いと思うけど」と捨て台詞を吐いて帰っていきました。話し合いもできないなんて…、どうしてお義母さんはここまで盲信してしまうのか。申し訳ないけれど、ブロックさせてもらいます。それからは夫がしっかり間に入るようになり、干渉されることのない穏やかな日々が続いていたのですが、兄嫁からのメッセージを見て…嫌な予感がしました。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)