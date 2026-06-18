天皇皇后両陛下が即位後初めて、オランダを訪問されました。国王夫妻と仲睦まじい様子が見られ、現地の市民も歓迎しました。かつて悲しい歴史が刻まれていた、日本とオランダ。戦争の犠牲者を追悼した両陛下には、受け継がれてきた平和への思いがありました。

■慰霊碑に花を手向けられた両陛下

約1分半にわたり、深く頭を下げられた天皇皇后両陛下。日本時間16日午後7時前、オランダの首都アムステルダムで戦没者慰霊碑に花を手向け、第二次世界大戦の犠牲を悼まれました。両陛下がオランダを訪問するのは13年ぶりで、即位後は初めてです。

日本時間午後5時すぎには歓迎式典が行われ、両陛下は日本人学校の子どもたちと言葉を交わされました。

皇后さまと会話した子ども

「オランダには何年住んでますか（と聞かれた）。ドキドキした」

陛下と会話した子ども

「『何が好き』って聞かれた。（答えたのは）サッカー。なんかうれしそうだった」

両陛下と国王夫妻は時折笑顔で会話し、仲睦まじい様子が見られました。

■1971年には「訪問反対」デモ隊も

しかし、かつての日本とオランダの間には悲しい歴史が刻まれていました。

第二次世界大戦で、旧日本軍はオランダの植民地だった今のインドネシアを占領。約4万人の軍人が捕虜となり、約9万人の民間人も抑留されて多くの死者が出たため、戦後オランダでは厳しい対日感情が残りました。

1971年、戦後初めて昭和天皇が非公式でオランダを訪問した際には、天皇の訪問に反対するデモ隊が現れました。また日の丸が焼かれ、車に液体が入った魔法瓶が投げ込まれるなどの抗議活動が続きました。

■関係改善のきっかけは2000年

こうした中、オランダとの関係が改善する転機となったのが、2000年に天皇皇后としてオランダを訪問された上皇ご夫妻です。

当時のオランダ女王・ベアトリックス女王と向かわれた戦没者慰霊碑。長い黙祷を捧げられました。

その後の晩さん会で上皇さまは「今なお戦争の傷を負い続けている人々のあることに、深い心の痛みを覚えます。二度とこのようなことが繰り返されないよう、皆で平和への努力を絶えず続けていかなければならないと思います」と話されました。

上皇ご夫妻は晩さん会に先立ち、インドネシアで抑留された民間人らから話を聞かれました。この時のスピーチは、こうした人々にも感銘を受けたといいます。

■アレキサンダー国王と築いた信頼関係

また、子の世代である天皇陛下とウィレム・アレキサンダー国王も、皇太子時代から共通の関心事だった水への問題意識などを通じて信頼関係を築かれました。

さらに両陛下は3年前、かつてオランダの植民地だったインドネシアを訪れ、独立戦争を戦った兵士らが眠る墓地で拝礼するなど、平和を願う心を受け継がれてきました。

■現地の男性「もう過去のこと」

今回の両陛下の供花を見つめる1人の男性。戦時中、家族がインドネシアにいたというミンクさん（62）に出会いました。

「81年前には多くの困難があり、私の家族もその場にいました。それはもう過去のことであり、今こうして天皇皇后両陛下をお迎えできるのは素晴らしいことです。両陛下が戦没者記念碑に敬意を示してくださったことをとてもうれしく思います」

両陛下は国王夫妻主催の晩さん会に出席し、陛下がお言葉を述べられる予定です。

（6月16日『news zero』より）