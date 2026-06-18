◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が試合後の会見で現在行われている北中米ワールドカップに関する質問に答えました。

この日の試合は大谷翔平選手が先発登板し、4回までわずか50球で無失点の快投を披露。しかし2点リードの5回にフォアボールから5安打を集中されて4失点となりました。

それでもチームは直後に1点を返すと、6回にはフリーマン選手の2ランホームランで逆転。さらに大谷選手が代打として登場し、ショートゴロに倒れましたが球場を騒然とさせました。

大谷選手は6回で降板し、91球、5奪三振、4失点で今季7勝目(2敗)。防御率は1.47になりました。

ロバーツ監督は大谷選手の投球について「球自体は良かったと思う。彼は必要な場面でしっかり投球を組み立て、必要なボールを投げる方法を知っている。まだ膝の影響もあって、フォームの部分を調整している段階だと思う」と評価しました。

この日はサッカーのユニホームを着たファンがたくさん見られ、ワールドカップについて「少しは見ているよ。オフィスでは流している。ただ、アメリカ代表以外で特定のチームを追っているわけではない。まだ勉強中で有名選手は知っているが、特定のチームを応援しているわけではない」とコメントしました。

日本代表については「もちろん日本も応援している。ただ彼らがいつ試合をするのかまでは把握していない(笑)。テレビでやっていたら見るが、サッカーのためにスケジュールを変えることはないよ」と話し、自身のサッカーの腕前については「若い頃していたよ。結構うまかったんだ」と笑顔で答えました。