中京テレビ放送の吉澤陽菜アナウンサー（24）が17日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後7・00）に出演。実家を明かして、スタジオを驚がくさせた。

吉澤アナの実家は大正13年創業の精肉店と肉割烹の老舗「銀座吉澤」だという。「このビルが実家になります。まるっと一棟です」と東京・銀座一丁目に立つビル一棟を指差した。「大正時代に創業しまして、100年以上続いている。ここ一丁目なんですけど、三丁目にももうひとつビルがあります」と明かした。スタジオからは「ヤバ！」「凄すぎる！」の声が上がった。

さらに、曾祖父の吉澤一一（かずいち）氏について、「松阪牛の名付け親になる」と明かした。一一氏は、当時、伊勢牛と呼ばれていた牛を松阪牛としてブランド化し、全国に広めたという。

スタジオのお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一は「ロケでお肉食べることないんですか？」と質問。お笑いコンビ「千鳥」の大悟が「“かた〜い”とか言わないの？」と聞くと、吉澤アナは「言わないです。それはそういうものだと思って」と正直に答え、「はっきり言うな！」とツッコまれた。

吉澤アナは「言い訳させていただくと、家はメス牛のお肉しか扱っていなくて。松阪牛がメス100％のブランドなんです」と説明。大悟は「食リポで聞いたとないもんな。“オスですね”って」と話すと、吉澤アナは「どうしても食べたら分かってしまうので」と返した。