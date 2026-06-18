開催：2026.6.18

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 8 - 6 [ロッキーズ]

MLBの試合が18日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。

カブスの先発投手はハビエル・アサド、対するロッキーズの先発投手はショーン・サリバンで試合は開始した。

2回裏、7番 マット・ショー 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 CHC 2-0 COL、8番 カーソン・ケリー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 3-0 COL、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 5-0 COL、3番 鈴木誠也 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 6-0 COL、5番 アレックス・ブレグマン 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 7-0 COL

3回表、8番 スターリン・トンプソン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 CHC 7-1 COL

4回裏、1番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 8-1 COL

5回表、8番 スターリン・トンプソン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 CHC 8-2 COL

8回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 CHC 8-3 COL、4番 ハンター・グッドマン 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでロッキーズ得点 CHC 8-5 COL

9回表、9番 カイル・キャロス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 CHC 8-6 COL

試合は8対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はロッキーズのショーン・サリバンで、ここまで0勝1敗0S。カブスのウェブにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、2安打、1打点、打率は.261となっている。

ここまでカブスは39勝36敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは28勝47敗で20.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 13:36:39 更新