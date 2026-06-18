Ｗ杯初勝利はお預け。後半AT被弾でガーナに敗戦のパナマ、GS残るはクロアチア＆イングランド戦。指揮官が宣言「１試合たりとも譲らない。真っ向勝負を挑むつもりだ」

Ｗ杯初勝利はお預け。後半AT被弾でガーナに敗戦のパナマ、GS残るはクロアチア＆イングランド戦。指揮官が宣言「１試合たりとも譲らない。真っ向勝負を挑むつもりだ」