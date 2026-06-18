SNSで知り合った女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした上スマートフォンで撮影したとして新潟市の小学校教諭の男が逮捕されました。



警察によりますと、新潟市秋葉区の小学校教諭の男(28)は、2026年1月上旬、県内在住の10代の女性に対し18歳未満と知りながら新潟市内のホテルでみだらな行為をした上、スマートフォンで撮影して児童ポルノを製造した疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「逮捕事実の通り間違いありません」と容疑を認めています。



新潟市教育委員会によると、男は市内の小学校教諭だということです。新潟市教育委員会は、夏目教育長名で「新潟市立学校の教員が逮捕されたことは誠に遺憾、事実関係が把握できた段階で厳正に対処する」とコメントしています。