日経225先物：18日正午＝900円高、7万990円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比900円高の7万990円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1052.3円に対しては62.3円安。出来高は2万6689枚となっている。
TOPIX先物期近は4069ポイントと前日比47.5ポイント高、現物終値比0.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70990 +900 26689
日経225mini 70995 +905 473630
TOPIX先物 4069 +47.5 35685
JPX日経400先物 36960 +465 1556
グロース指数先物 700 +0 1894
東証REIT指数先物 1747 -3 26
株探ニュース
TOPIX先物期近は4069ポイントと前日比47.5ポイント高、現物終値比0.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70990 +900 26689
日経225mini 70995 +905 473630
TOPIX先物 4069 +47.5 35685
JPX日経400先物 36960 +465 1556
グロース指数先物 700 +0 1894
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