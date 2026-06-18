　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比900円高の7万990円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1052.3円に対しては62.3円安。出来高は2万6689枚となっている。

　TOPIX先物期近は4069ポイントと前日比47.5ポイント高、現物終値比0.56ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70990　　　　　+900　　　 26689
日経225mini 　　　　　　 70995　　　　　+905　　　473630
TOPIX先物 　　　　　　　　4069　　　　 +47.5　　　 35685
JPX日経400先物　　　　　 36960　　　　　+465　　　　1556
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+0　　　　1894
東証REIT指数先物　　　　　1747　　　　　　-3　　　　　26

株探ニュース