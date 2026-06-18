これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。19日(金)の明け方にかけて、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆18日(木)これからの天気

いま晴れているところも次第に雲が広がり、夕方以降は局地的にカミナリを伴った激しい雨が降りそうです。夜は各地に雨雲がかかる見通しです。午後のお出かけには、雨具があるとよいでしょう。



降水確率は、夕方にかけて内陸部を中心に40%とやや高く、夜は各地とも50～60%と高くなっています。



◆18日(木)の予想最高気温

最高気温は、26～31℃の予想です。

昨日と同じくらいのところが多く、7月並みの暑さが続くでしょう。

湿度も高くムシ暑いため、通気性のよい服装でお過ごしください。