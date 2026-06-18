かたせ梨乃“自認16歳美少女”を熱演へ 61歳女性が隣人に恋 “妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル公開 7月スタート『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』
テレビ東京で7月2日、かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がW主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（毎週木曜 深0：30）が放送される。“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアルが18日公開された。
【写真】ロマンティックホラー！『夫婦と16歳』の出演者
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性が、愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
心優しいイケメン会社員・野村紘（豆原）と明るく元気な元キャバ嬢の妻・野村冴は、小さなアパートで新婚生活を送っていた。しかし、紘は、料理や家事が苦手で喧嘩になるとすぐ実家に帰る冴に不満を抱く。夫婦喧嘩の真っただ中、隣の部屋に引っ越してきた白石美子（かたせ）があいさつにやってくる。
イケメンで優しい紘に一目ぼれした美子は、手料理のお裾分け交流を機に紘と仲良くなり、家事の手伝いや風邪の看病など毎日のように紘の部屋を訪れる。紘は献身的な美子にまるで母親のような安心感を抱き、会話がかみ合わない歯がゆさと不可解な言動に戸惑いながらも交友を深めていく。紘の優しさにますます惹かれた美子だが、彼女には“ある秘密”があった。美子は“自認16歳美少女”の61歳だった。既婚者だとわかっていながらも、「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる色恋仕掛けで美子が野村夫婦に襲いかかり、純情という名の狂気が暴走を始めるという物語。
18日に公開されたメインビジュアルでは、紘との結婚を夢見て、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認16歳美少女の美子。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣人・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が入り混じる狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がった。
【写真】ロマンティックホラー！『夫婦と16歳』の出演者
原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性が、愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。
イケメンで優しい紘に一目ぼれした美子は、手料理のお裾分け交流を機に紘と仲良くなり、家事の手伝いや風邪の看病など毎日のように紘の部屋を訪れる。紘は献身的な美子にまるで母親のような安心感を抱き、会話がかみ合わない歯がゆさと不可解な言動に戸惑いながらも交友を深めていく。紘の優しさにますます惹かれた美子だが、彼女には“ある秘密”があった。美子は“自認16歳美少女”の61歳だった。既婚者だとわかっていながらも、「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる色恋仕掛けで美子が野村夫婦に襲いかかり、純情という名の狂気が暴走を始めるという物語。
18日に公開されたメインビジュアルでは、紘との結婚を夢見て、信じて疑わずに花嫁姿で紘に迫る自認16歳美少女の美子。ところが二人の前の鏡に映し出される現実は、絶対に離さないとばかりに既婚者である紘に執着する狂気的な隣人・61歳のおばさんと、掴みどころのない恐怖に震える紘の姿。そんな、“妄想”と“現実”が入り混じる狂気的世界観を表現したビジュアルに仕上がった。