舞台『あんさんぶるスターズ！』10周年！来年はUNDEAD、紅月、2wink、流星隊、Switch、Edenら登場の2作品上演
スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品シリーズ『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』が、きょう18日に10周年を迎えた。あわせて、2027年に上演される公演のラインナップが発表された。
【画像】発表された10周年上演2作品
上演作品は、「衝突！思い還しの返礼祭」＆「バトンタッチ！涙と絆の返礼祭」／UNDEAD、紅月、2wink、流星隊と、「追憶＊集いし三人の魔法使い」＆「駆け引き◆ワンダーゲーム」／Switch、Edenの2作品。詳細はそれぞれ後日発表される。
また、10周年記念の特設サイトがオープンした。Trickstarキャスト（山本一慶、竹中凌平、松村泰一郎、谷水力）からのお祝いコメントも公開された。
『あんさんぶるスターズ！』とは、15年4月にリリースされたスマートフォン向けゲームアプリ。 男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。20年3月からは『あんさんぶるスターズ!!』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルされ、現在2000万ダウンロードを突破。25年4月には10周年を迎え、総勢58人の個性豊かなアイドルたちによるストーリーが展開されている。
『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズは、16年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』が上演されて以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。
【画像】発表された10周年上演2作品
上演作品は、「衝突！思い還しの返礼祭」＆「バトンタッチ！涙と絆の返礼祭」／UNDEAD、紅月、2wink、流星隊と、「追憶＊集いし三人の魔法使い」＆「駆け引き◆ワンダーゲーム」／Switch、Edenの2作品。詳細はそれぞれ後日発表される。
『あんさんぶるスターズ！』とは、15年4月にリリースされたスマートフォン向けゲームアプリ。 男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。20年3月からは『あんさんぶるスターズ!!』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルされ、現在2000万ダウンロードを突破。25年4月には10周年を迎え、総勢58人の個性豊かなアイドルたちによるストーリーが展開されている。
『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズは、16年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』が上演されて以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。