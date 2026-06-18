26年前の日産“最速ワゴン”の現在の価格に驚き おぎやはぎ納得「じゃあ今も人気あるでしょ」 ドリキン土屋「これぞ羊の皮をかぶったオオカミ」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、20日に放送される。アンコール放送となる今回は、“ドリフトキング”の異名を持つレーシングドライバーの土屋圭市とともに、これまで販売されたチューニングカーを徹底品評する企画「土屋圭市のチューニングカー・モーターショー」を送る（以降データは初回放送時）。
【最新番組カット】矢作いわく「見た目は“おじさんワゴン”」…“最速ワゴン”の全貌
今回、番組では、メーカー系が販売していたチューニングカーのうち、評判が良かった3台が登場。最初に登場したのは、“やりすぎ！最速ワゴン”と紹介された日産のツーリングワゴン。登場するなり土屋もピンとくることがあったよう。同車は、1997年に登場したLクラスステーションワゴンで、カスタムメーカー・オーテックジャパンがチューニングを手掛け、“トップ・オブ・ツーリングワゴン”を自称していたハイパフォーマンスモデル。
番組に登場した車は販売店から借りた2000年式の1台。土屋は、搭載されているエンジンがあるスポーツカーと同じであることを指摘し、おぎやはぎは「じゃあ今も人気あるでしょ」と納得の表情を浮かべるが、新車価格と比較して、現在のプレミア価格に「高けー！」と驚く。土屋は「これぞ羊の皮をかぶったオオカミ」と評する。
実際に走らせてみると、その馬力はもちろんのこと、プロドライバーの安定した走りに一同は感動。矢作は「前に俺が乗った時に、印象的だったのが、（土屋の運転は）怖くないんだよ」と、土屋の前回出演時を思い出してポツリ。よほど気に入ったのか、矢作は「ファミリーカーで使えるじゃん」と、購入計画も脳裏に浮かぶ。
今回、番組では、メーカー系が販売していたチューニングカーのうち、評判が良かった3台が登場。最初に登場したのは、“やりすぎ！最速ワゴン”と紹介された日産のツーリングワゴン。登場するなり土屋もピンとくることがあったよう。同車は、1997年に登場したLクラスステーションワゴンで、カスタムメーカー・オーテックジャパンがチューニングを手掛け、“トップ・オブ・ツーリングワゴン”を自称していたハイパフォーマンスモデル。
番組に登場した車は販売店から借りた2000年式の1台。土屋は、搭載されているエンジンがあるスポーツカーと同じであることを指摘し、おぎやはぎは「じゃあ今も人気あるでしょ」と納得の表情を浮かべるが、新車価格と比較して、現在のプレミア価格に「高けー！」と驚く。土屋は「これぞ羊の皮をかぶったオオカミ」と評する。
実際に走らせてみると、その馬力はもちろんのこと、プロドライバーの安定した走りに一同は感動。矢作は「前に俺が乗った時に、印象的だったのが、（土屋の運転は）怖くないんだよ」と、土屋の前回出演時を思い出してポツリ。よほど気に入ったのか、矢作は「ファミリーカーで使えるじゃん」と、購入計画も脳裏に浮かぶ。