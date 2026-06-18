７月５日放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ、『一次元の挿し木』。

もうすぐ放送まで２週間…本日、５ショットのメインビジュアルを初解禁した。

主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の５人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。

一体、このビジュアルにはどんな意味合いが隠されているのか…？

ぜひ、本編を追いかけながら、考察してみてほしい。

さらに本日、本作の主題歌を担当するアーティスト、ＬＡＮＡの情報を初解禁！

新進気鋭の若手アーティスト・ＬＡＮＡがドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。

LANAの楽曲が、どのようにドラマ『一次元の挿し木』の世界観を彩ってくれるのかは、本編で要チェック。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定となる。

また、新規本編映像も追加公開！

こちらは番組公式SNSアカウントや、YouTube読売テレビ公式アカウント、TVerで公開。

出揃った豪華キャストたちが繰り広げるドラマ『一次元の挿し木』の世界観を、公式SNSアカウントやTVerでチェックだ。

『一次元の挿し木』は、７月５日（日）よる１０：３０～スタート。

LANA コメント

この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。

この作品に登場する人々も、私たちもみんな、 信じるもののために必死に生きています。

そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。

素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。